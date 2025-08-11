AZ-Plus

Zwei Verletzte bei Flugunfällen in Schwaben

Das sommerliche Wetter in Schwaben nutzten viele zum Gleitschirmfliegen. Dabei kam es zu zwei Unfällen.
Zwei Männer wurden bei Flugunfällen verletzt. (Symbolbild)
Zwei Männer wurden bei Flugunfällen verletzt. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Halblech/Schwangau

Beim Gleitschirmfliegen sind in Schwaben zwei Männer verletzt worden – einer von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 64-Jähriger am Sonntag Probleme bei der Landung und stürzte aus rund fünf Metern Höhe zu Boden. Er wurde den Angaben zufolge mit schweren Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Ein weiterer Gleitschirmflieger bekam demnach während des Fluges Probleme mit der Thermik, wodurch sein Schirm zusammenklappte. Er öffnete den Rettungsschirm und musste in einem Baum notlanden. Der 34-Jährige erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen, konnte sich aber selbst befreien. Den Schirm barg später die Bergwacht, hieß es weiter.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

