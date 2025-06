Zwei Tests: Handballer bereiten sich in Bayern auf EM vor

Rund zwei Monate vor Beginn der EM 2026 bestreiten die deutschen Handballer zwei Testspiele in Nürnberg und München. Für Bundestrainer Alfred Gislason ist der Gegner sehr speziell.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft will sich in Bayern in Medaillenform für die Europameisterschaft 2026 bringen. Die DHB-Auswahl bestreitet am 30. Oktober in Nürnberg sowie am 2. November in München jeweils ein Testspiel gegen Island, das Heimatland von Bundestrainer Alfred Gislason.

"Das werden gegen ein starkes Team zwei aufschlussreiche Spiele, auf die ich mich besonders freue. Auf Island zu treffen, wird für mich als deutscher Bundestrainer immer sehr speziell bleiben", sagte der 65-Jährige.

Die EM wird vom 15. Januar bis 1. Februar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen ausgetragen. In der Vorrunde bekommt es das DHB-Team um Publikumsliebling Juri Knorr mit Spanien, Serbien und Österreich zu tun.