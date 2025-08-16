AZ-Plus
Zwei Tage nach ihrer Schwester: Auch Sechsjährige stirbt nach Badeunfall

Zwei kleine Mädchen verbringen den Tag mit ihren Eltern an einem Badesee. Im flachen Wasser am Ufer gehen sie unter. Badegäste eilen zu Hilfe, doch sie kommen zu spät.
AZ/dpa |
Mit einem Hubschrauber wurde das sechsjährige Mädchen in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)
Mit einem Hubschrauber wurde das sechsjährige Mädchen in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa
Schweinfurt

Nach einem Badeunfall in einem Baggersee in Unterfranken ist nun auch ein sechsjähriges Mädchen gestorben. Ihre acht Jahre alte Schwester war bereits am Donnerstagabend an den Folgen des Unfalls gestorben, wie die Polizei mitteilte.

Zwei Geschwister (6 und 8) sterben bei Badeunfall

Den Angaben zufolge hatten die Schwestern am Donnerstag unbeaufsichtigt im flachen Wasser des Schweinfurter Sees gebadet und waren dabei untergegangen. Badegäste entdeckten zunächst eines der Kinder an einem im Wasser treibenden Schwimmflügel. Kurz darauf fanden Helfer auch das zweite Mädchen unter der Wasseroberfläche.

Beide Kinder wurden laut Polizei reanimiert und in verschiedene Kliniken gebracht. Für die Sechsjährige war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Polizei ermittelt zu den genauen Umständen des Unglücks.

