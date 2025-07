Zwei Schlägereien hintereinander - sieben Menschen verletzt

Erst ein Streit um Lärm und Glasflaschen, dann ein weiterer Konflikt beim Warten auf das Taxi: Zwei aufeinanderfolgende Schlägereien enden auf einem Stadtfest in Schwaben mit sieben Verletzten.

Ichenhausen

Sieben Menschen sind bei zwei aufeinanderfolgenden Schlägereien auf dem Stadtfest in Ichenhausen (Landkreis Günzburg) verletzt worden, einer davon schwer. Polizeiangaben zufolge gerieten in der Nacht zunächst zwei Gruppen in Streit, weil eine der beiden Gruppen zu laut war und mit Glasflaschen warf. Bei der anschließenden Auseinandersetzung wurden den Angaben nach vier Menschen leicht verletzt.

Etwa zwei Stunden später sprach eine der beteiligten Gruppen eine weitere Gruppe an, die gerade zusammen auf ein Taxi wartete. Erneut entwickelte sich der Streit zu einer Schlägerei, bei der laut Polizei ein 25-Jähriger einen Unterschenkelbruch und ein 26-Jähriger eine Platzwunde am Kopf erlitt. Ein 60-Jähriger, der die Auseinandersetzung habe schlichten wollen, sei ebenfalls geschlagen worden und habe eine Platzwunde an der Nase erlitten. Die Polizei ermittele nun wegen gefährlicher Körperverletzung.