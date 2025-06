Zwei Passanten mit Messer und Stock verletzt

Eine Frau soll Passanten in München angegriffen haben.

Die Einsatzkräfte rückten in den Münchner Osten aus. (Symbolbild)

München

Mit einem Messer und einem Stock soll eine Frau Passanten angegriffen und zwei Menschen verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, verletzte die Verdächtige einen 64-Jährigen mit dem Messer am Rücken und schlug einer 62-Jährigen mit dem Stock auf den Kopf. Auf der Flucht vor der Angreiferin sei die Frau gestürzt und verletzte sich zusätzlich.

Die Verletzten wurden laut Polizei von Anwohnern und Passanten versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Tatverdächtige sei wenig später in ihrer nahegelegenen Wohnung festgenommen und in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Die Polizei ermittelt gegen sie wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Vorfall geschah im Münchner Osten.