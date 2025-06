Zwei Motorradfahrer stürzen in Kurve - ein Mann stirbt

Unabhängig voneinander kommen zwei Motorradfahrer aus einer Gruppe von einer Straße im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ab. Einer überlebt den Unfall nicht. Zur Ursache gibt es erste Erkenntnisse.

Lenggries

Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gegen einen Baum gefahren und gestorben. Vor ihm war unabhängig ein 26 Jahre alter Motorradfahrer gestürzt, der sich jedoch nur leicht verletzte, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden Fahrer aus Berlin waren demnach Teil einer vierköpfigen Gruppe, die am Freitag in Lenggries auf einer Kreisstraße fuhr. Ein 30 Jahre alter Fahrer sei in einer Linkskurve von der Straße geraten, gegen einen Baum geprallt und von seinem Motorrad geschleudert worden. Per Rettungshubschrauber kam der Mann laut Polizeiangaben mit schwersten Verletzungen in eine Klinik, wo er in der Nacht starb. Vor dem 30-Jährigen sei in der Kurve bereits der 26 Jahre alte Motorradfahrer von der Straße abgekommen. Er konnte den Angaben zufolge von seinem Fahrzeug springen und kam mit leichten Verletzungen an der Hand in ein Krankenhaus, wie es hieß.

Nach ersten Erkenntnissen seien die beiden Fahrer vermutlich wegen mangelnder Ortskenntnis und zu viel Tempo von der Straße abgekommen. Die Polizei ermittelte zum genauen Unfallhergang.