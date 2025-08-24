AZ-Plus

Zwei Motorradfahrer stoßen zusammen - beide verletzt

Zwei Männer fahren im Urlaub auf ihren Motorrädern. Ihre Navis sollen unterschiedliche Routen anzeigen - mit fatalen Folgen.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Marktschellenberg

Zwei Motorradfahrer sollen im Landkreis Berchtesgadener Land nach unterschiedlichen Ansagen ihrer Navis zusammengestoßen sein. Sie wurden teils schwer verletzt. Ein 64-Jähriger sei mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus geflogen worden, sagte ein Polizeisprecher.

Die beiden 64 Jahre alten Urlauber fuhren demnach bei Marktschellenberg in Richtung Scheffau hintereinander auf ihren Fahrzeugen. Der vorausfahrende Mann wollte den Angaben zufolge bei einer Abzweigung links abbiegen. Sein Bekannter habe das zu spät erkannt und sei aufgefahren. Beide Biker seien gestürzt. Der hintere Fahrer sei schwer verletzt worden und kurz bewusstlos gewesen, sagte der Polizeisprecher. Der vordere Biker kam ihm zufolge mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus.

Das Navi des ersten Fahrers hätte Linksabbiegen angezeigt, wogegen es bei dem Schwerverletzten geradeaus anwies, so der Sprecher.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.