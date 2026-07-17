Tödlicher Unfall im Kreis Landshut: Bundesstraße nach Frontalzusammenstoß gesperrt

Ein Auto gerät auf einer Bundesstraße in Niederbayern in den Gegenverkehr. Der Unfall endet tödlich. Derzeit ist die Straße voll gesperrt.

Zwei Menschen sind beim Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen auf der Bundesstraße 11 in Eching (Landkreis Landshut) gestorben. Der Wagen kam aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem Lastwagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Beide Insassen des Autos wurden demnach so schwer verletzt, dass sie vor Ort starben. Der Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt.

Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Unfallgutachten an. Die Straße ist derzeit voll gesperrt und die Sperrung dauert nach Angaben der Polizei noch an. Eine Umleitung ist eingerichtet.