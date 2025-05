Zwei Menschen bei Auffahrunfall auf A6 schwer verletzt

Ein Auto fährt auf der Autobahn 6 auf ein anderes Fahrzeug auf. Der Zusammenstoß hat fatale Folgen für die beteiligten Menschen und ein Tier.

Vohenstrauß

Zwei Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf der A6 schwer verletzt worden. Zudem sei ein Hund verendet, teilte die Polizei mit. Demnach fuhr ein Wagen bei Vohenstrauß (Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab) auf das Auto, indem sich ein Ehepaar und das Tier befanden, auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes habe sich das vordere Fahrzeug überschlagen und sei entgegen der Fahrtrichtung stehengeblieben.

Feuerwehrleute befreiten den 56 Jahre alten Fahrer des vorderen Autos am Mittwoch aus seinem Wagen. Aufgrund seiner schweren Verletzungen sei er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden, so die Polizei. Seine fünf Jahre jüngere Ehefrau erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und Sanitäter brachten sie in ein Krankenhaus. Der Hund verendete noch auf der Autobahn.

Der 47 Jahre alte Fahrer des hinteren Autos erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen. Die Autobahn war in Richtung Tschechien für rund zwei Stunden voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls.