Zwei Männer vor Diskothek mit Messer schwer verletzt

Ein Streit zwischen einem Mann und seiner Begleitung mit Securitypersonal vor einer Disco eskaliert. Kurze Zeit später soll der 34-Jährige dann mit einem Messer zwei Besucher schwer verletzt haben.

Der 34-Jährige sei erst geflohen, aber kurz darauf von der Polizei festgenommen worden. (Symbolbild)

Regenstauf

Ein Mann hat vor einer Diskothek im Landkreis Regensburg mutmaßlich zwei Männer mit einem Messer schwer verletzt. Ein 34 Jahre alter Verdächtiger soll am Samstag vor einen Ermittlungsrichter kommen, sagte ein Polizeisprecher.

Der 34-Jährige und seine 53 Jahre alte Begleiterin gerieten mit Security-Personal vor einer Diskothek in Regenstauf in Streit. Der Verdächtige habe ein Messer dabeigehabt und versucht, damit einen Mitarbeiter anzugreifen. Dieser konnte den Angriff laut Polizeiangaben abwehren. Dann habe der Verdächtige einem 31 Jahre alten und einem 49 Jahre alten Besucher Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt. Die beiden Männer kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser.

Der Verdächtige sei zunächst in Richtung Stadt geflüchtet, wenig später habe ihn die Polizei aber festgenommen. Zu den Hintergründen der Tat und zum genauen Hergang ermittele die Kripo Regensburg in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft.