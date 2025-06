Zwei Männer nach Serie von Gewalttaten in U-Haft

An drei Wochenenden hintereinander werden in Ansbach Männer mit Schlägen und Tritten angegriffen. Nun hat die Polizei drei mutmaßliche Täter ermittelt. Zwei von ihnen sitzen in Untersuchungshaft.

dpa | 09. Juni 2025 - 13:58 Uhr

Die Polizei durchsuchte am Freitag die Wohnungen von zwei Verdächtigen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ansbach Nach einer Serie von Angriffen auf insgesamt drei Männer in Ansbach hat die Polizei drei Verdächtige ermittelt. Die Männer sollen mit Schlägen und Tritten auf ihre Opfer losgegangen sein, wie die Polizei mitteilte. Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Zwei Verdächtige kamen in Untersuchungshaft. Den Angaben nach wurde Ende Mai ein 34-Jähriger vor einem Imbiss mit Schlägen und Tritten angegriffen. Als ein Zeuge einschritt, seien die Täter geflüchtet. Der 34-Jährige kam mit Prellungen und Platzwunden ins Krankenhaus. Eine Woche später hätten Angreifer dann einen 28-Jährigen vor einer Bar zu Boden geschlagen und ihm gegen den Kopf getreten, bis er das Bewusstsein verlor. Auch er kam nach dem Vorfall ins Krankenhaus. Als zwei Zeugen helfen wollten, seien die Täter auch auf sie losgegangen und verletzten sie leicht. Polizei durchsucht Wohnungen Die Ermittler stellten zudem einen Zusammenhang mit einem weiteren Angriff Mitte Mai her: Dabei wurde ein 26-Jähriger ebenfalls von drei Männern mit Fäusten und Tritten attackiert. Weil sich die Taten alle früh samstagmorgens in derselben Straße ereigneten und die Täterbeschreibungen übereinstimmten, gingen die Ermittler davon aus, dass es sich in allen drei Fällen um dieselben Täter handelte. Unter anderem durch Zeugenvernehmungen seien dann ein 24-Jähriger und zwei 20-Jährige in den Fokus der Ermittlungen gerückt. Die Polizei nahm den 24-Jährigen und einen 20-Jährigen am Freitag fest und durchsuchte ihre Wohnungen. Eine Polizeisprecherin machte keine Angaben dazu, was die Ermittler dort sicherstellten. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen die beiden. Der dritte Verdächtige sei nach polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt worden. Weshalb er nicht in Haft kam, konnte die Sprecherin nicht sagen. Das Motiv für die Taten war laut Sprecherin zunächst ebenfalls unklar. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de