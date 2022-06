Zwei Kletterer (19, 20) aus Dachau sterben nach Absturz im Karwendel

Die Helfer versuchten noch, den 20-Jährigen zu reanimieren, doch er starb noch vor Ort. Seine 19-jährige Begleiterin war bereits tot, als sie gefunden wurde.

Zwei junge Kletterer aus Dachau sind am Samstag im Karwendel ums Leben gekommen. (Archivbild)

Mittenwald - Zwei junge Menschen sind am Samstag bei einer Klettertour im Karwendelgebirge bei Mittenwald ums Leben gekommen. Die 19-jährige Frau und ihr 20 Jahre alter Begleiter aus dem Landkreis Dachau waren am Nachmittag aus bislang ungeklärter Ursache an der Tiefkarspitze im Landkreis Garmisch-Partenkirchen abgestürzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Wirt einer Hütte vernahm demnach laute Schreie und einen Felsbruch von dem Berg im Karwendel und alarmierte daraufhin die Rettung.

Einsatzkräfte entdeckten dann vom Hubschrauber aus zunächst den leblosen Mann am Fuße einer Felswand, der trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort starb. Etwa 50 Meter weiter fanden sie seine bereits tote Begleiterin. Die Leichen wurden durch einen Polizeihubschrauber geborgen und ins Tal geflogen, wie es hieß.