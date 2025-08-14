AZ-Plus

Zwei Kinder nach Badeunfall in Schweinfurt reanimiert

Tragischer Badeunfall am Baggersee: Zwei Schwestern werden leblos aus dem Wasser geborgen und müssen reanimiert werden. Laut Polizei ist ihr Zustand kritisch – wie es dazu kam, ist noch unklar.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Notärzte im Einsatz: Zwei Mädchen mussten nach einem Badeunfall in einem Baggersee bei Schweinfurt reanimiert werden. (Symbolbild)
Notärzte im Einsatz: Zwei Mädchen mussten nach einem Badeunfall in einem Baggersee bei Schweinfurt reanimiert werden. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Schweinfurt

Zwei Mädchen im Alter von sechs und sieben Jahren sind am Donnerstagabend leblos aus einem Baggersee am südlichen Ortsrand von Schweinfurt geborgen und reanimiert worden. Nach Polizeiangaben waren die Kinder unbeaufsichtigt im flachen Wasser baden und dabei ersten Erkenntnissen zufolge unter Wasser geraten.

Badegäste entdeckten zunächst eines der Kinder an einem im Wasser treibenden Schwimmflügel. Kurz darauf fanden Helfer das zweite Kind unter Wasser. Bei den beiden handelt es sich um Schwestern.

Beide Kinder wurden von Notärzten wiederbelebt. Eines kam mit dem Rettungshubschrauber in die Würzburger Uniklinik, das andere mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Schweinfurt. Der Gesundheitszustand der Kinder ist laut Polizei kritisch.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.