AZ-Plus

Zwei Kinder in Rosenheim getötet - Mutter vor Gericht

Zwei tote Kinder werden in ihrem Haus in Rosenheim gefunden. Sie wurden in der Nacht nach Heiligabend Opfer eine Gewalttat. Nun beginnt der Prozess. Vor Gericht: die Mutter.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Zwei kleine Kinder werden tot gefunden, die Mutter ist verletzt - nun steht sie vor Gericht. (Symbolbild)
Zwei kleine Kinder werden tot gefunden, die Mutter ist verletzt - nun steht sie vor Gericht. (Symbolbild) © Uwe Lein/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Traunstein/Rosenheim

Sie soll ihre beiden kleinen Kinder in der Nacht nach Heiligabend in ihrem Einfamilienhaus in Rosenheim erschlagen haben: Der 39 Jahre alten Frau wird von Montag an vor dem Landgericht Traunstein der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Mord vor. Die Frau wurde nach ihrer Festnahme in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht - eine Schuldunfähigkeit steht im Raum.

Bekannter machte sich Sorgen

Die Leichen der beiden sechs und sieben Jahre alten Kinder und die verletzte Mutter waren am ersten Weihnachtstag in dem Haus in Rosenheim entdeckt worden. Ein Bekannter hatte sich nach damaligen Polizeiangaben Sorgen gemacht und nach dem Rechten sehen wollen. Dabei habe er die Frau entdeckt und den Notruf gewählt. 

Vieles deutete damals bereits darauf hin, dass die Frau ihre Kinder mit einem Werkzeug tödlich verletzte. Anschließend soll sie versucht haben, sich selbst zu töten. 

Bei einem Sicherungsverfahren geht es um die Unterbringung in einer geschlossenen Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses. Auch wenn es keine Anklage wie in einem normalen Strafverfahren gibt, sondern eine Antragsschrift, wird solch ein Fall vor Gericht verhandelt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.