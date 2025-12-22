Zwei Frauen und ein Kind (4) sterben noch vor Ort - jetzt ermittelt die Polizei zu dem schweren Unfall

Drei Menschen sterben bei einem schweren Verkehrsunfall am Unfallort in Mittelfranken. Nach Aufräumarbeiten ist die Strecke wieder frei. Jetzt soll die finale Unfallursache ermittelt werden.

Pleinfeld

Nach einem Unfall mit drei Toten in Mittelfranken laufen die Ermittlungen zur genauen Unfallursache. Ein Gutachter soll auf Anordnung der Staatsanwaltschaft bei den Ermittlungen unterstützen, teilte die Polizei mit.

Am Nachmittag des vierten Advents stießen südlich von Nürnberg auf der Bundesstraße 2 bei Pleinfeld mehrere Autos zusammen. In einem der Autos saßen fünf Menschen, von denen drei noch vor Ort starben. Zwei Frauen im Alter von 28 und 36 Jahren sowie ein vierjähriges Kind, wie die Polizei mitteilte. Eine weitere Frau und ein Kleinkind seien schwer verletzt worden. Sie kamen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Zwei weitere Autos fuhren in die Unfallstelle. Weitere Schwerverletzte gab es den Angaben nach nicht.

Die Unfallstelle südlich von Nürnberg war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt. Die Sperrung dauerte bis zum späten Abend.