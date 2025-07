Zwei Frauen bei Vollbremsung in Linienbus verletzt

Ein Linienbus bremst jäh ab. Eine Frau wird dadurch gegen eine Trennscheibe geschleudert - und fällt auf eine andere.

Ingolstadt

Bei einer Vollbremsung in einem Linienbus in Oberbayern sind zwei Frauen mittelschwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 45 Jahre alte Busfahrer am Mittwoch in Ingolstadt in eine Vorfahrtsstraße einbiegen und nahm irrtümlicherweise an, dass ein Autofahrer ihm die Einfahrt gewähren würde. Der Busfahrer bremste deshalb jäh ab. Dabei stürzte eine 26-Jährige den Angaben zufolge gegen eine Trennscheibe, durchbrach diese und fiel auf eine 23-jährige Frau. Beide kamen ins Krankenhaus.