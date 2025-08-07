Zwei Frauen auf Motorräder sterben bei Unfällen

Innerhalb weniger Stunden kommt es in Bayern zu zwei tödlichen Unfällen mit Motorrädern. Was ist bekannt?

Eine Tote und mehrere Verletzte gab es bei einem Unfall in der Oberpfalz. (Symbolbild)

Pfreimd

Gleich zwei tödliche Unfälle mit Motorrädern in Bayern: Eine 34 Jahre alte Motorradfahrerin ist beim Überholen in der Oberpfalz mit einem Auto im Gegenverkehr zusammengestoßen und gestorben. Der Wagen mit fünf Familienmitgliedern sei bei dem Zusammenstoß am Nachmittag auf die andere Straßenseite geschleudert und von einem weiteren Fahrzeug gerammt worden, teilte die Polizei am Abend mit. Der Unfall war zwischen Perschen und Pfreimd.

Laut Polizei starb die Motorradfahrerin noch vor Ort. Sie habe nach ersten Erkenntnissen in einer leichten Rechtskurve einen Lkw überholen wollen. Bei den Autoinsassen handelt es sich laut Polizei um eine Familie mit drei Kindern im Alter zwischen 9 und 15 Jahren. Sie kamen allesamt verletzt ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen sei ein Totalschaden entstanden.

Am Abend verunglückte in Niederbayern eine junge Frau mit ihrem Motorrad. Sie verlor laut Polizei in einer Linkskurve zwischen Seyboldsdorf und Dietelskirchen die Kontrolle, stürzte und prallte gegen eine Leitplanke. Sie sei noch vor Ort gestorben. Der Lebensgefährte der Frau, der auf seinem eigenen Motorrad dahinter fuhr, sei Zeuge des Unfalls geworden. Der Mann wurde demnach vor Ort durch ein Kriseninterventionsteam betreut.