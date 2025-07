Zwei Fälle aus Bayern: Hitzefalle für Hunde im Auto

Obwohl jedes Jahr davor gewarnt wird, lassen im Sommer Hundebesitzer immer wieder ihre Tiere im Wagen zurück - so kürzlich in Landshut und Dingolfing. Was solchen Haltern nach dem Gesetz droht.

01. Juli 2025 - 11:22 Uhr | Alexander Schmid