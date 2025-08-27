Zwei Biker weichen Traktor aus und stürzen - schwer verletzt

Zwei Biker weichen einem Traktor mit Gülleanhänger aus und stürzen dabei. Sie werden schwer verletzt.

Ein Rettungshubschrauber und ein Rettungswagen brachten die beiden jungen Männer in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Waidhaus

Zwei Motorradfahrer sind bei einem missglückten Ausweichmanöver im Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab gestürzt und schwer verletzt worden. Die jungen Männer stürzten bei dem Versuch, einem Traktor mit Gülleanhänger auszuweichen, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor waren der 22-Jährige und der 26-Jährige mit zwei weiteren Motorradfahrern am Dienstag auf einer Straße bei Waidhaus unterwegs. Von einem landwirtschaftlichen Anwesen sei der Traktor nach links auf die Vorfahrtsstraße abgebogen, sagte ein Polizeisprecher. Der vorausfahrende 26 Jahre alte Biker versuchte den Angaben zufolge nach links auszuweichen, stürzte dabei aber und blieb in einem Straßengraben liegen. Der 22-Jährige hinter ihm wich demnach nach rechts aus und stürzte ebenfalls.

Beide seien bei ihren Stürzen schwer verletzt und mit Rettungshubschrauber und Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die anderen beiden Motorradfahrer der Gruppe blieben laut Polizeiangaben unverletzt und leisteten Erste Hilfe. Ein Gutachter soll laut Sprecher die Ursache des Unfalls klären.