Zwei Baustellen in See-Nähe in den bayerischen Ferien: Wo es eine Vollsperrung gibt

Am Spitzingsee und am Schliersee wird ab den Sommerferien gewerkelt. Es geht um mehr Schutz vor Steinschlag sowie um mehr Sicherheit für Fußgänger und Radlfahrer. Wann es losgeht und was Ausflügler in Oberbayern wissen müssen.

Ein sommerlicher Seetag am Schliersee. Dort gibt es ab Mitte August eine längere Baustelle.

In den bayerischen Sommerferien wollen viele zu den Seen im Freistaat fahren. Zu zwei Ausflugszielen allerdings kommen demnächst nicht nur Erholungssuchende, sondern auch Bauarbeiter.

Das Staatliche Bauamt Rosenheim informiert über zwei Baustellen ab August. Eine am Spitzingsee, die andere am Schliersee.

Wann sie starten, was gemacht wird und wie lange sie dauern.

Spitzingsee: Hier ist mehr Schutz vor Steinschlag und Felsstürzen geplant

Beim Spitzingsee im Landkreis Miesbach wird an der Staatsstraße 2077 gearbeitet. Genauer gesagt geht es um Sicherungsmaßnahmen vor Felsstürzen, Steinschlägen und Lawinen.

Das Bauamt teilt mit: "Im Bereich oberhalb der Staatsstraße 2077 wurden in den letzten Jahren vermehrt Steinschläge und Lawinenereignisse verzeichnet." Deswegen würden dort nun neue Sicherungsbauwerke angebracht. Start der Baustelle: Montag, 3. August. Sie wird sich bis Ende des Jahres 2026 ziehen.

Ein Lawinenstrich am Hagenberg in den Schlierseer Bergen. Unterhalb der Westhänge des Hagenbergs verläuft streckenweise direkt die Staatsstraße 2077. © Staatliches Bauamt Rosenheim

Das Bauamt informiert: "Um den wirksamen Schutz davor für die darunterliegende Staatsstraße gewährleisten zu können, müssen in diesem Bereich neue Sicherungen gebaut werden."

Was ist darunter zu verstehen? "Bei den Sicherungsbauwerken handelt es sich um schutzzaunartige Bauweisen, die einem klassischen Steinschlagschutzzaun sehr ähnlich sind", teilt eine Sprecherin der AZ mit.

Für die Baustelle ist ein Hubschrauber nötig

Diese linienförmigen Bauwerke bestünden "aus rückverankerten Stahlstützen, die durch ein Hochleistungsgeflecht verbunden sind".

Rot markiert ist die Stelle, an der mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist. © Staatliches Bauamt Rosenheim

Die Baustelle ist aufwendig, wie es auf Rückfrage der AZ heißt. Der Grund ist das dort steile Gelände. "Die Andienung der Baustelle muss teils mit der Unterstützung eines Hubschraubers erfolgen", so eine Sprecherin.

Halbseitige Sperrung und Ampel-Schaltung

Was das für Einheimische und Ausflügler bedeutet: "Während der Arbeiten muss die Staatsstraße auf Höhe des Spitzingsees aus Sicherheitsgründen teilweise halbseitig gesperrt werden." Der Verkehr werde mit Ampeln an der Baustelle vorbeigeleitet.

Ausführen wird die Maßnahme eine Fachfirma aus dem Bereich Spezialtiefbau. Kostenpunkt: rund 700.000 Euro. 40 Prozent davon stammen aus dem Europäischen Fonds für Regionalentwicklung (EFRE), den Rest übernimmt der Freistaat Bayern.

Schliersee: Baustelle auf der B307 ab Mitte August

Am Spitzingsee geht es bereits an diesem Montag los, am 17. August folgt beim Schliersee eine Baustelle. Diese wird bis Ende Oktober dauern.

Was wird gemacht? So beschreibt es das Staatliche Bauamt Rosenheim: "Die Ortsdurchfahrt von Neuhaus am Schliersee wird neu gestaltet – ein Plus an Sicherheit für alle, vor allem für die, die hier zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind."

In einem ersten Schritt werde die Fahrbahn der Bundesstraße 307 von der Einmündung Wendelsteinstraße bis zur Einmündung Josefstaler Straße erneuert. Gleichzeitig werde die Straßenentwässerung verbessert.

Am Schliersee wird an der Bundesstraße 307 gewerkelt. Nach der Winterpause geht im Frühjahr 2027 an einer anderen Stelle weiter. © Staatliches Bauamt Rosenheim

Was noch? "Auf der südlichen Seite der B307 wird der kombinierte Geh- und Radweg erneuert und zum Teil ausgebaut. Auf Höhe der Bushaltestelle Neuhaus wird eine barrierefreie Querungshilfe entstehen."

Nach der Winterpause geht es mit der Baustelle im Frühjahr 2027 weiter. Dann folge die weitere Sanierung der Bundesstraße bis zur Abzweigung zum Spitzingsee.

Was man schon jetzt für August wissen muss: "Um die Arbeiten zügig durchführen zu können, ist eine Vollsperrung der Neuhauser Straße notwendig." Das Bauamt teilt eine Umleitung des überörtlichen Verkehrs mit, und zwar großräumig über das Leitzachtal.

Einschränkungen bei S6 und S8

Anlieger sowie Gewerbetreibende im unmittelbaren Baubereich würden von der Baufirma mit Wurfzetteln informiert, welche Zugangs- und Zufahrtsmöglichkeiten es gibt.

Die Maßnahme kostet rund 2,6 Millionen Euro. Den Großteil bezahlt der Bund, kleinere Maßnahmen wie Bordsteine und Gehwege übernimmt der Markt Schliersee.

Wer in den nächsten Tagen zum Starnberger See und Ammersee will, sollte auch die Einschränkungen bei S6 und S8 beachten: Wegen Arbeiten an einer neuen Brücke am Westkreuz können die S-Bahnen vom Abend des 3. August bis zum 10. August (S8) beziehungsweise 13. August (S6) nicht fahren (AZ berichtete). Es gibt Ersatzbusse.