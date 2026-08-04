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Zwei 13-Jährige werfen Stein von Brücke auf Obdachlosen

Schon zum zweiten Mal innerhalb einer Woche fliegt ein Stein von derselben Brücke. Die Polizei ermittelt – und das Jugendamt wird eingeschaltet.
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Der 51-jährige Mann blieb laut Polizei unverletzt. (Symbolbild)
Der 51-jährige Mann blieb laut Polizei unverletzt. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Nach einem Steinwurf von einer Fußgängerbrücke in Würzburg auf einen Obdachlosen hat die Polizei zwei 13-Jährige als Verdächtige ermittelt. Wie die Polizei mitteilte, sollen die beiden Jungen am Samstag einen mehr als drei Kilogramm schweren Stein auf den 51-Jährigen geworfen haben. Der Mann blieb dabei unverletzt.

Einsatzkräfte trafen die beiden Minderjährigen noch vor Ort an und übergaben sie nach den polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten. Zudem wird das Jugendamt über den Vorfall informiert.

Ähnlicher Vorfall an derselben Brücke am vergangenen Wochenende

Bereits am vergangenen Wochenende war es an derselben Brücke zu einem ähnlichen Vorfall durch einen bislang unbekannten Jugendlichen gekommen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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