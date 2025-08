Zusammenstoß mit Lastwagen - Tram springt aus Schienen

Nach dem Unfall am Leonrodplatz in München gibt es zunächst keine Kenntnis über Verletzte. Manch ein Berufspendler wird sich aber in Geduld üben müssen.

dpa | 05. August 2025 - 16:31 Uhr

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde bei dem Unfall niemand verletzt. © Leonie Asendorpf/dpa

Audio von Carbonatix

München Eine Trambahn ist in München beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen aus den Schienen gesprungen. Bei dem Unfall am Leonrodplatz wurde nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt, wie die Polizei mitteilte. Wegen der Bergungsarbeiten auf der wichtigen Straßenkreuzung müssen Pendler am Dienstagnachmittag mit erheblichen Behinderungen für den Berufsverkehr rechnen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de