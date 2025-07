Zurückgetretener Bischof Hanke verabschiedet

Bis zu seinem Rücktritt war Gregor Maria Hanke der dienstälteste amtierende katholische Bischof in Bayern. Jetzt hat er sich verabschiedet - auf eigenen Wunsch ohne großen Pomp.

Eichstätt

Mit Gregor Maria Hanke hat sich der bislang dienstälteste amtierende Bischof in Bayern von seinem Bistum verabschiedet. Dompropst Alfred Rottler, der das Bistum nun kommissarisch leitet, würdigte Hanke am Sonntag als "Brückenbauer zwischen Kirche und Gesellschaft". Bei einem Gottesdienst dankte Hanke für die Unterstützung, die er im Laufe der Jahre von vielen Seiten erhalten habe.

Nach mehr als 18 Jahren im Amt hatte Hanke an Pfingsten überraschend seinen Rücktritt öffentlich gemacht. Der Abschiedsgottesdienst im Eichstätter Dom fand auf seinen Wunsch hin schlicht statt. Im Anschluss hatten die Gläubigen Gelegenheit, sich von dem neuen Bischof emeritus, der sich nach eigenen Angaben künftig Pater Gregor nennt, persönlich zu verabschieden.

Hanke: Sich nicht für unverzichtbar halten

Der 71-jährige Hanke griff ein Bibelzitat auf, nach dem Jesus davor warnte, sich für unverzichtbar zu halten: "Wenn Ihr alles getan habt, was Euch befohlen wurde, sollt Ihr sagen: Wir sind unnütze Knechte, wir haben nur unsere Schuldigkeit getan."

Rottler hob in seiner Würdigung die Spiritualität und theologische Tiefe Hankes hervor, seinen Einsatz für Demokratie sowie die von Hanke angestoßene Transparenz-Offensive, in deren Rahmen finanzielle Ungereimtheiten offengelegt und aufgearbeitet worden seien. Überdies habe sich Hanke der schwierigen Thematik des Missbrauchs gestellt und das Gespräch mit Betroffenen gesucht. Außerdem werde Hanke als "grüner Bischof" in Erinnerung bleiben, da ihm der Umweltschutz am Herzen liege.

Dompropst Alfred Rottler übernimmt die Leitung des Bistums Eichstätt bis Papst Leo XIV. einen neuen Bischof ernannt hat. Neuer dienstältester Bischof in Bayern ist nun der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, der seit 2008 im Amt ist.