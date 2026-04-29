Zurück in die 80er: Am Tegernsee ist das bald möglich

Neben der Liegewiese in Abwinkl soll schon bald ein neues Kioskgebäude entstehen, weil das frühere marode ist– in diesem Sommer soll der Kiosk80 für den Übergang sorgen.

Das damalige Kioskgebäude soll künftig durch einen Neubau ersetzt werden. Aber erst einmal gibt es eine Pop-up-Lösung.

Draußen wird es wieder wärmer. Und rund um den Tegernsee freut man sich – langsam, aber sicher – auf den Sommer und die bevorstehende Badesaison.

Besonders beliebt ist bei den Einheimischen das Freibad Abwinkl in Bad Wiessee – aber auch bei Ausflüglern, die in der Gegend in den See hüpfen möchten. Das öffentliche Freibad der Gemeinde mit der gepflegten Liegewiese ist kostenlos. Gleich daneben wurde bis zum vergangenen Jahr ein Kiosk betrieben.

"Bauantrag läuft bereits"

Doch das bisherige Kioskgebäude sei in die Jahre gekommen, schildert Anton Bammer, Leiter des Bauamts in Bad Wiessee, auf AZ-Nachfrage. Deshalb soll stattdessen ein moderner und größerer Kiosk her, der allerdings erst noch gebaut werden muss. Jüngst hatte sich der Bauausschuss mit den Entwürfen für einen solchen Kiosk-Neubau beschäftigt. "Der Bauantrag läuft bereits", so Bammer zur AZ. Für den Neubau ist "eine größere überdachte Fläche zum Sitzen" vorgesehen, schildert er. Geplant sei ein Innensitzbereich mit 46 Quadratmetern. Die Außenfläche soll sich auf 93 Quadratmeter belaufen.

Man hoffe sehr stark, dass man heuer mit dem Bau des Kiosks beginnen könne und er zur Saison 2027 als Neubau zur Verfügung stehe, so der Bauamtsleiter. Bis dahin soll es – für die bevorstehende Badesaison – eine Zwischenlösung geben. Denn die Menschen vor Ort sollen auch künftig mit Speisen und Getränken versorgt werden. "Wir brauchen für diese Sommersaison eine Pop-up-Alternative, eine Übergangsnutzung", sagte der Bad Wiesseer Bürgermeister Robert Kühn auf AZ-Nachfrage – für die Menschen, die hierher an den See kämen und hier baden wollten. Und eine solche Zwischenlösung ist, wie er bestätigte, gefunden – mit dem sogenannten Kiosk80.

Dahinter stehen der Gastronom Marc Uebelherr und sein Team von Kneipe80 – ein Konzept, das in München einen hohen Bekanntheitsgrad erlangte und das darüber hinaus europaweit expandieren soll. Den Startschuss gibt jedoch zunächst Augsburg, wo im Mai eine weitere Kneipe80 öffnen soll. In Bad Wiessee soll zudem schon bald der besagte Kiosk 80 mit "Strandfeeling" öffnen.

Marc Uebelherr - hier mit seiner Tochter Julie - und sein Team wollen in diesem Sommer eine Zwischenlösung schaffen. © Kiosk80

Man habe "mit dem Herrn Uebelherr eine gute Zwischenlösung gefunden", sagte Bürgermeister Kühn in Bad Wiessee. Es habe mehrere Bewerber gegeben. „Er hat am Ende mit seinem Konzept gesiegt", so Kühn. Worauf dürfen sich die Bad Wiesseer und Ausflügler beim Kiosk80 in diesem Sommer freuen? Marc Uebelherr und sein Team wollten "mit ihrem Pop-up-Projekt das Lebensgefühl der 80er-Jahre nach Abwinkl bringen", heißt es auf der Website der Tegernseer Tal Tourismus GmbH unter dem Stichwort "Kiosk am Freibad Abwinkl".

Eröffnung in der zweiten oder dritten Maiwoche

Und weiter: "Ein Kiosk, Snacks und Getränke im Retro-Stil, vielleicht eine Süßigkeiten-Bar und ein Liegen-Verleih" – es solle "alles so nostalgisch wie möglich sein", ist dort zu lesen. Die AZ hat den Gastronomen Marc Uebelherr am Telefon erreicht und ihn gefragt, wann es in Bad Wiessee losgehen soll. "Je nachdem, wie schnell wir vorankommen, machen wir in der zweiten oder dritten Maiwoche schon zum Wochenende auf, quasi als Kick-off", sagt er.

"Spätestens im Juni, Juli, August wollen wir dann für einen Sieben-Tage-Betrieb sorgen – zumindest bei gutem Wetter soll dann von Montag bis Sonntag geöffnet sein." Etwa "30 bis 40 Liegestühle" sollen aufgestellt werden, schildert Uebelherr außerdem zu der Idee unter dem Motto "Sommer in Orange – damit die Leute eine gute Zeit haben".

Blick auf die Ortschaft Bad Wiessee am Tourismus-Hotspot Tegernsee. © Ulrich Wagner/imago

Auf der Terrasse vor dem früheren Kiosk soll es "ein wenig Bestuhlung", weitere Sitzmöglichkeiten und zudem Sonnenschirme geben. "Wir nehmen den Bestandskiosk, malen ihn sommerlich an und nutzen ihn als Lager und für unser Geschirr", sagt er. "Getränke und Eis verkaufen wir vor dem Kiosk."

Toast Hawaii oder Hotdogs

Beim Essen sei ein wechselndes Angebot geplant, "entweder gibt es die Klassiker Toast Hawaii oder vielleicht coole Hotdogs", sagt er – "oder auch mal Pizza-Slices oder Salate". Auch über hausgemachten Kuchen denke man nach. Ob er bei den Getränken schon ein paar Beispiele nennen kann? Er muss nicht lange überlegen: "3,90 Euro für ein Ayinger-Bier vom Fass, Aperol Spritz für 5,90 Euro oder hausgemachte Limonaden für 3,90 Euro", zählt er zum Beispiel auf. "Und Kaffee für 2,50 Euro." Vielleicht werde es auch ein paar Sundowner geben oder Prosecco. Oder auch eine Flasche Wein, zum Beispiel "Grauburgunder oder Rosé aus Deutschland", zum Preis "zwischen 19 und 23 Euro".

Mit dem Betreiber für diesen Sommer, dem Kiosk 80, habe man "die ideale Übergangslösung" gefunden, ist Sissi Mereis vom Liegenschaftsamt der Gemeinde Bad Wiessee überzeugt. Dazu zählt ihr zufolge auch, dass "alles bezahlbar" sein soll. Es gehe um einen "Treffpunkt für alle" , gerade auch für die Familien, so Mereis. Denn viele nutzen die große Liegewiese in dem Freibad. Auch Volleyball oder Tischtennis kann man auf dem Gelände spielen. "Wir versuchen gerade, zusätzlich Stand-up-Paddle-Boards zu organisieren", sagt Uebelherr.

"Sommer in Orange"

Angesprochen vom Kiosk80 dürfte sich – nicht zuletzt durch den Auftritt bei Instagram – auch ein jüngeres Publikum fühlen. Dort hat das Team von Kiosk80 an der Bad Wiesseer Adresse am Sonnenfeldweg 21 einen "Sommer in Orange" angekündigt. Ebenfalls über Instagram will es über die genauen Öffnungszeiten informieren. Mittlerweile ist auch bekannt, wo genau die Kneipe 80 in Augsburg eröffnet, und zwar im ehemaligen Sausalitos. "Wir öffnen in dem historischen Kreuzgewölbe mit einem Augsburger Partner vor Ort eine weitere Kneipe80", bestätigte Uebelherr der AZ.