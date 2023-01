Zur Schänke ohne Schranke: Neues Parksystem für das Gut Kaltenbrunn

Einen Ausflug am Tegernsee machen und den ganzen Tag sein Auto vor Käfers Gut Kaltenbrunn abstellen? Das war gestern. Jetzt gibt es ein digitales Parksystem – das die Kennzeichen erfasst.

Tegernsee - Kein Parkticket auf Papier und auch keine sichtbare Schranke: Käfer Gut Kaltenbrunn am Tegernsee hat seine zwei Parkplätze digitalisiert. Ab dieser Woche gilt's.

Kostenlose Parkplätze für Gäste, Gebühren für Ausflügler

Der Hintergrund: "Da unser bisher kostenlos angebotener, schrankenfreier Parkplatz in der Vergangenheit sehr häufig ganztags von Wanderern, Fahrradfahrern oder Badegästen genutzt wurde, und unsere Gäste deshalb außerhalb auf Parkplatzsuche gehen mussten, war es an der Zeit, eine andere, faire Lösung zu finden", teilt Moritz Hardieck, Geschäftsführer von Käfer Gut Kaltenbrunn, mit.

Demnach könnten dort zwar weiterhin Ausflügler parken, nur eben gegen eine Gebühr von zwei Euro pro Stunde oder zehn Euro für den ganzen Tag. Für Gäste gilt: "Mit dem neuen Parksystem stellen wir sicher, dass unsere Gäste direkt auf Gut Kaltenbrunn parken können und der Parkplatz ab einem Mindestverzehr von zehn Euro auch weiterhin kostenlos ist."

Das neue System erkennt die Auto-Kennzeichen

Das neue System braucht keine Schranke, sondern erkennt die Kennzeichen. An den Zufahrten zu den Parkplätzen seien die Scanner der Münchner Firma Avantpark installiert worden. Diese erfassten – konform mit dem Datenschutz – die Kennzeichen aller passierenden Fahrzeuge mit Zeitstempel. "Erst kurz vor Verlassen des Parkplatzes muss am Parkautomaten vor Ort bezahlt werden. Dort gibt der Gast sein Kennzeichen ein und der Automat zeigt an, wie lange bereits geparkt wurde und wie viel Parkentgelt zu zahlen ist", heißt es in der Mitteilung.

Gäste des Restaurants oder Biergartens können umsonst parken, wenn sie mindestens zehn Euro für Essen oder Getränke ausgeben. Aber nicht endlos: Drei Stunden kostet sie das Parken nichts.

Wie weiß das System, ob man speisender Gast oder Ausflügler ist? Auf der Rechnung ist ein QR-Code. Dieser kann am Automaten eingescannt werden, nachdem man sein Kennzeichen eingetippt hat. Dann werden die drei Stunden von der gesamten Parkdauer abgezogen. Der Automat errechnet dann, ob noch eine Gebühr fällig ist. Wer nicht korrekt oder gar nicht zahlt: Parkverstoß! "In diesem Fall ist Avantpark befugt, die Halterdaten beim Kraftfahrtbundesamt abzufragen" – ein "erhöhtes Nutzungsentgelt" flattert dann postalisch ins Haus. Wer korrekt bezahlt hat, dessen Daten werden automatisch gelöscht.

Übrigens: Laut Homepage wird im Käfer Gut Kaltenbrunn bald umgebaut, von 30. Januar bis 3. Februar ist das Restaurant geschlossen.