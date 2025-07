Hitze, Unwetter, Katastrophen - all dies ist dem Klimawandel zuzuschreiben, sagt Meteorologe Dominik Jung. Auch Bayern bekommt die Folgen massiv zu spüren. Was der Wetterexperte für den Freistaat prognostiziert - und wie er die Bemühungen, die Erderwärmung noch zu begrenzen, einschätzt.

Der Diplom-Meteorologe Dominik Jung aus Bad Kreuznach beliefert seit 20 Jahren Medien mit Prognosen. Die aktuellen Wetternachrichten teilt er auch auf wetter.net. Wie er die enormen Hitzewellen in Bayern einordnet und was er langfristig in Sachen Klima auf die Menschen zukommen sieht.

AZ: Herr Jung, wie wird am Wochenende das Wetter?

DOMINIK JUNG: Es wird ein bisschen kühler, aber eine Abkühlung wird es nicht. In Bayern bleibt es warm bei Temperaturen am Samstag und Sonntag um die 30 bis 32 Grad. Es geht also sommerlich heiß weiter. Zwischendurch wird es Wärmegewitter geben.

Der Deutsche Wetterdienst hat in dieser Woche vor Hitze gewarnt, vor Waldbränden und vor einer hohen UV-Strahlung. Ist das nun die Klimaerwärmung, die für die extreme Hitze verantwortlich ist, oder verbuchen Sie das noch unter normalen Sommertemperaturen?

Auf meinem Youtube-Kanal "@wetternet" bekomme ich gerade täglich Tausende Nachrichten, weil ich eine rote Deutschlandkarte zeige. Dann heißt es: "Früher wäre die Karte bei 30 Grad noch lang nicht rot markiert gewesen."

"40 Grad Anfang Juli – das ist deutlich zu hoch"

Mir wird also unterstellt, dass ich die Wetterkarten nur so gestalte, um die Erderwärmung zu bewerben. Das mache ich nicht, es gibt die globale Erderwärmung. Die Hitze, so früh in diesem Sommer, ist außergewöhnlich. Es gab am Dienstag und Mittwoch Temperaturen von über 30, knapp 40 Grad in Deutschland – und das Anfang Juli! Das ist deutlich zu früh, deutlich zu hoch. Das gab es so in der Geschichte in den letzten Jahrzehnten noch nicht.

Wetterexperte Dominik Jung. © Patrick Pannek

Wie ist es normalerweise?

Eigentlich beginnen die richtigen Hitzetage mit den sogenannten Hundstagen Anfang, Mitte August. Wenn wir jetzt schon 30 bis 40 Grad haben – was sollen da erst die Hundstage mit sich bringen? Da hat sich etwas verändert in den letzten Jahrzehnten. Die Sommer sind heißer geworden, genauso wie die Winter immer wärmer. Das kann man schlecht leugnen. In den letzten 140 Jahren, also seit Beginn der Wetteraufzeichnung, war es auch einer der wärmsten Juni-Monate. Seit Februar waren auch alle Monate trockener als im Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020.

"Viele verstehen nicht, was da gerade passiert"

Heuer wurde ein Jahrhundert-Sommer in Deutschland prognostiziert. Wie sehen Sie das?

Die Warnungen gab es schon im Mai von dem europäischen Wettermodell. Damals ist man davon ausgegangen, dass in diesem Jahr der Mai, Juni und Juli deutlich wärmer als sonst ausfallen könnten. Im Juni war dies schon mal der Fall. Und nächste Woche könnte schon die nächste Hitzewelle auf Deutschland zukommen, über Spanien und Frankreich, mit über 35 Grad. Es sieht schon so aus, dass dieser Sommer besonders heiß wird.

Global gesehen war der letzte Sommer 2024 der heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen.

Kann man hier keinem verkaufen, wie ich auf meinem Kanal immer wieder merke. "Bei uns war es nass", sagen die Leute dann. "Bei mir zu Hause waren es nur 20 Grad." Viele verstehen nicht, was da gerade passiert. Ich mache die Wettermoderationen nun seit 20 Jahren und habe noch nie so viel bescheuerte Kommentare unter meinen Videos gelesen wie in den letzten Monaten. Es ist unglaublich.

"Es gibt leider immer mehr Klimaleugner"

Die Klimaleugner halten sich also hartnäckig?

Die werden leider immer mehr! Mir wird immer gesagt: "In den Sechziger Jahren gab es auch schon solche Sommer." Das ist völliger Blödsinn, kann man alles nachprüfen. Es ist irre, was man da liest.

Wie lautet Ihre Prognose: Wie heiß wird es denn noch werden?

Bei den Höchstwerten im Sommer wird es zukünftig in Richtung 40, 45 Grad gehen, auch in Deutschland. In den Achtzigern waren 30, 35 Grad die große Hitze, aktuell sind es 35 bis 40 Grad. Das wird sich noch weiter verschieben.

"Joggen gehen am Abend – eine schlechte Idee"

Werden die Gewitter- und Starkregenereignisse stärker?

Dazu hat der Deutsche Wetterdienst Forschungsergebnisse vorgelegt. Die Ereignisse der letzten Jahre zeigen, dass sie, wenn sie auftreten, zunehmend heftiger ausfallen. Ein Gewitter kommt gleich mit geballter Kraft daher, wie die Ahrtalflut 2021 gezeigt hat, Sturzfluten in Simbach in Bayern oder Braunsbach in Baden-Württemberg verdeutlicht haben. Heftige Regenmengen haben ganze Ortschaften mitgerissen. Das sind Bilder, die wir so noch nicht kannten. Die Auswirkungen der Unwetter haben markant zugenommen in den letzten Jahren.

Der Gletscherabbruch im Dorf Blatten in der Schweiz. © Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa

Wird es in Zukunft häufiger zu solchen Katastrophen kommen – wie auch zuletzt der Lawinenabgang in der Schweiz?

Davon ist auszugehen. Der Meeresspiegel steigt an, die Wassertemperaturen in unseren Flüssen, oder auch im Mittelmeerraum, sind sehr warm. Im westlichen Mittelmeerraum haben wir Wassertemperaturen von 28 Grad. Das ist für die aktuelle Jahreszeit vier bis fünf Grad zu hoch und ist sehr extrem.

Was sind die Folgen?

Das warme Mittelmeer kann die Entwicklung starker Stürme zur Folge haben, es können sich Tiefs bilden mit Unwetterentwicklungen, die uns dann auch in Deutschland treffen können.

"Höchste Temperaturen nicht zur Mittagszeit"

Derartige Wetterextreme hängen mit den Schwankungen des Jetstreams zusammen, hieß es vor einiger Zeit in einer Studie. Ist das richtig?

Man geht davon aus, dass der Jetstream langsamer geworden ist in seinen Bewegungen und auch mal über mehrere Wochen an denselben Orten liegen bleibt. Heißt: Es gibt dann über diesen Zeitraum immer ähnliche Wetterlagen. Gerade haben wir ein langes Hoch.

In Ihrem neuen Buch "Alles, was du übers Wetter wissen musst" erläutern Sie die wichtigsten Wetterphänomene, einfach erklärt. Eine Frage darin lautet: Ist es zur Mittagshitze am heißesten? Und die Antwort?

Weil die Sonne mittags am höchsten steht, denkt man, es ist auch am heißesten. Tatsächlich haben wir zu dieser Jahreszeit die höchsten Temperaturen erst gegen 17, 18 Uhr. Abends joggen ist also eine sehr schlechte Idee, zur Abendhitze. Besser wäre am frühen Morgen.

"Die Erderwärmung können wir nicht mehr bremsen"

Zusammenfassend: Welche konkreten Folgen sehen Sie künftig für Bayern durch die sich immer verändernden Wetterbedingungen?

Die Auswirkungen des Klimawandels werden zum Beispiel in den Skigebieten deutlich werden, wenn es kaum Schnee mehr gibt. Hochwasserereignisse werden zunehmen, auch Hurrikanes können uns im Norden Deutschlands treffen. Ich sage immer: Die Erde wird den Klimawandel überleben. Die Frage ist, ob wir ihn überleben.

Düstere Aussichten.

Ja, der Zug ist abgefahren. Die Erderwärmung können wir nicht mehr bremsen. Noch nie hat es so einen steilen Anstieg bei Temperaturen gegeben, wie in den letzten 100 bis 120 Jahren. Es ist toll, was Deutschland und Europa dagegen alles schon tun. Leider gibt es aber auch solche Menschen, wie US-Präsident Donald Trump, der bei Amtseintritt erst mal aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgestiegen ist und rein wirtschaftliche Interessen verfolgt. Wenn nicht alle an einem Strang ziehen, weltweit, wird das nichts. Unsere Tätigkeit hier in Deutschland wird leider die Welt nicht retten. Dafür müssten politisch alle in einem Boot sitzen.

Dominik Jung: "Alles, was du übers Wetter wissen musst: Die wichtigsten Wetterphänomene leicht und verständlich erklärt"; Riva-Verlag; 14 Euro