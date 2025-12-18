AZ-Plus

Zum Wochenende hin wird es wieder sonniger

Nach trüben Tagen zeigt sich in Bayern zum Wochenende wieder öfter die Sonne. Doch nicht überall verschwindet der Nebel so schnell.
az/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Zum Wochenende hin soll es in Bayern nach der Nebelauflösung wieder sonniger werden. (Archivbild)
Zum Wochenende hin soll es in Bayern nach der Nebelauflösung wieder sonniger werden. (Archivbild) © Katrin Requadt/-/dpa
München

Nach weitgehend trüben Tagen soll es in Bayern zum Wochenausklang wieder etwas sonniger werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte an, dass es am Freitag oftmals Sonne geben werde - zunächst müsse sich aber der zähe Nebel auflösen. Für Samstag kündigten die Meteorologen im Freistaat weitgehend Sonne und Wolken im Wechsel an. Dazu erreichen die Temperaturen Höchstwerte zwischen ein und zehn Grad. Im Donaugebiet könne es an diesen Tagen aber länger trüb bleiben.

Schon am Donnerstag soll es nach teils langsamer Auflösung von Nebel und Hochnebel in einigen Gebieten Sonnenschein geben. Die Tageshöchsttemperaturen sollen zwischen drei und elf Grad liegen, nachts kann das Thermometer bis auf minus vier Grad fallen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.