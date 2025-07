Zum Ferienstart in Bayern: Wann kommt der Sommer zurück?

Ungetrübte Badefreuden am See oder im Schwimmbad? Gemütliche Abende am Lagerfeuer? Trotz Ferienbeginn erst mal nicht in Sicht. Wann wird es wieder richtig Sommer?

AZ/ dpa | 30. Juli 2025 - 08:24 Uhr

Sommerhitze ist zum Ferienbeginn in Bayern nicht in Sicht, dafür immer wieder Regen. (Archivbild) © Stefan Puchner/dpa

Zum Start der Ferien in Bayern am Freitag stellen sich viele die Frage: Kehrt der Sommer noch mal zurück? Die Antwort fällt nicht so befriedigend aus. In nächster Zeit müsse man wohl noch vorliebnehmen mit sehr wechselhaftem Wetter und normalen bis leicht unterkühlten Temperaturen, sagt Dirk Mewes vom Deutschen Wetterdienst. Erst im letzten August-Drittel könnte es endlich wieder richtig Sommer werden, zumindest ein bisschen. Tief kommt nicht vom Fleck Schuld an der aktuellen Wetterlage mit viel Regen ist ein Tiefdruckgebiet über Skandinavien. Und das kommt nicht vom Fleck, dafür sorgt nach Angaben von Mewes ein Hoch über Osteuropa. Der Ferienbeginn zeigt sich deshalb eher ungemütlich, mit viel Regen und Temperaturen von knapp unter 20 Grad, mit etwas Glück vielleicht vereinzelt auch darüber. Wärme und Regen Besser sieht es kommende Woche aus. Bis zu 27 Grad warm könnte es bis Ende der Woche werden. "Man muss ein bisschen dankbar sein, wenn wir die 25 Grad überschreiten", sagt Mewes, der die Aussichten aber auch gleich wieder einschränkt. Denn feucht soll es weiterhin bleiben. Sprich: Immer wieder Regen, auch mal das eine oder andere Gewitter. Erst im letzten August-Drittel werde es nach derzeitigen Prognosen sommerlicher und trockener. Erst ab 25 Grad sprechen Meteorologen von Sommertagen, ab 30 Grad von heißen Tagen. "Das Beste draus machen" "Wahrscheinlich müssen wir uns darauf einstellen, dass es ein mitteleuropäischer Sommer sein wird", erklärt Mewes. Sein Tipp: "Man muss die Sonne nehmen, wie sie kommt und das Beste draus machen!"