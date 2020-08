Zum FC Ingolstadt: Preißinger verlässt Magdeburg

Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg verliert Rico Preißinger an den Ligarivalen FC Ingolstadt.

Ingolstadt - Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg verliert Rico Preißinger an den Ligarivalen FC Ingolstadt. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler, der in den vergangenen beiden Spielzeiten erst in der 2. und dann in der 3. Liga jeweils auch gegen die Schanzer antrat, wurde am Samstag unter Vertrag genommen, wie der FC Ingolstadt mitteilte.

Preißinger ist in Oberfranken geboren und spielte in der Jugend für den 1. FC Nürnberg. Über die Laufzeit des Vertrages machte der FCI am Samstag in einer Mitteilung keine Angaben.