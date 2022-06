Zugunglück in Garmisch: Retter finden fünftes Todesopfer

Nach dem schweren Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen werden noch immer Menschen vermisst, die Bergung gestaltet sich schwierig. Und über all dem steht die große Frage nach dem Warum.

Volker Wissing (rechts, FDP), Bundesminister für Verkehr und Digitales, und Richard Lutz (Mitte), Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn, besuchen am zweiten Tag nach einem schweren Zugunglück den Unglücksort.

Sven Hoppe/dpa 18 Volker Wissing (rechts, FDP), Bundesminister für Verkehr und Digitales, und Richard Lutz (Mitte), Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn, besuchen am zweiten Tag nach einem schweren Zugunglück den Unglücksort.

Das Unglück ereignete sich in Burgrain im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Josef Hornsteiner/Garmisch-Partenkirchner Tagblatt/dpa 18 Das Unglück ereignete sich in Burgrain im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Joachim Herrmann (CSU), Innenminister von Bayern, an der Unfallstelle.

Uwe Lein/dpa 18 Joachim Herrmann (CSU), Innenminister von Bayern, an der Unfallstelle.

Einsatzkräfte am Unglücksort.

Josef Hornsteiner/Garmisch-Partenkirchner Tagblatt/dpa 18 Einsatzkräfte am Unglücksort.

Auch in der Nacht liefen die Bergungsarbeiten an der Unglücksstelle weiter.

Angelika Warmuth/dpa 18 Auch in der Nacht liefen die Bergungsarbeiten an der Unglücksstelle weiter.

Auch am zweiten Tag sind zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte nach einem schweren Zugunglück im Einsatz.

Angelika Warmuth/dpa 18 Auch am zweiten Tag sind zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte nach einem schweren Zugunglück im Einsatz.

Auch am zweiten Tag sind zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte nach einem schweren Zugunglück im Einsatz.

Sven Hoppe/dpa 18 Auch am zweiten Tag sind zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte nach einem schweren Zugunglück im Einsatz.

Garmisch-Partenkirchen - Waggons kippen um, Verletzte werden aus Fenstern gezogen: In Garmisch-Partenkirchen ist am letzten Schultag vor den Pfingstferien ein Zug verunglückt – fünf Menschen überleben den Aufprall nicht.

Der Regionalexpress war gerade auf dem Weg von Garmisch nach München. Um 12.15 Uhr passierte es – also zum Schulschluss, als viele Kinder nach Hause fuhren.

Eine Luftaufnahme zeigt den entgleisten Regionalzug. © ADAC Luftrettung/dpa

Ob der Regionalzug wegen des neuen 9-Euro-Tickets besonders voll war und auch viele Ausflügler in dem Zug saßen, ist noch unklar. Insgesamt waren rund 140 Fahrgäste im Zug.

Retter finden fünftes Todesopfer unter einem Waggon

Am Samstag informierte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in einem Update über die Hintergründe des Unglücks: Wie berichtet war der Zug auf der Bahnstrecke Garmisch-Partenkirchen-Oberau auf Höhe Burgrain auf der eingleisigen Strecke aus den Schienen gesprungen.

Der Triebwagen und zwei Waggons blieben nach dem Unglück aufrecht im Gleisbett stehen, drei weitere Wagons stürzten außerhalb der Gleise um.

"Im Zuge der heutigen Bergungsarbeiten wurde ein weiteres Opfer unter den Trümmern des verunfallten Zuges entdeckt. Somit kamen Stand jetzt fünf Personen ums Leben, 44 weitere wurden verletzt", heißt es weiter.

Bei vier der Opfer handelt es sich gesichert um weibliche Personen. Zu den Identitäten gebe es bislang noch keine Erkenntnisse, die kriminalpolizeilichen Untersuchungen hierzu gestalteten sich nach wie vor schwierig.

Bergung des Zuges gestaltet sich schwierig

Für die endgültige Bergung des Zuges werden voraussichtlich mehrere Tage notwendig sein. Die entgleiste Zug-Garnitur müsse mittels spezieller Bergekräne geborgen werden.

Auch in der Nacht liefen die Bergungsarbeiten an der Unglücksstelle weiter. © Angelika Warmuth/dpa

Trotz des hinderlichen Starkregens waren die Bergungsarbeiten in der Nacht unter anderem mittels Bagger und Luftkissen weitergelaufen.

"Soko Zug" ermittelt zur Ursache des Unglücks

Zur Klärung des genauen Hergangs wurde bei der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II eine Sonderkommission eingerichtet. Die Ermittler der "Soko Zug" werden vom Eisenbahnbundesamt und der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung unterstützt.

Die Staatsanwaltschaft beantragte zudem unabhängig davon einen externen Gutachter, der ein unfallanalytisches Gutachten erstellen soll.

Straßenverkehr: Folgende Umleitungen gelten derzeit

Nach Absprache zwischen dem Landratsamt Garmisch-Partenkirchen, dem Staatlichen Bauamt Weilheim und der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen wurden folgende Umleitungen für das Wochenende aufgrund der andauernden Bergungsarbeiten festgelegt.

Fernverkehr A 95 Ausleitung an der Autobahnanschlussstelle Sindelsdorf (Umleitung steht bereits)

ab 4. Juni Ableitung des Verkehrs aus Fahrtrichtung Augsburg von der B17 über Kurzenried/Steingaden nach Füssen in Fahrtrichtung Fernpass

der Verkehr aus FR Mittenwald/Innsbruck wird bei Krün in Richtung B 11 über Wallgau, Walchensee und Kochel abgeleitet

die Zufahrt zu den Passionsspielen in Oberammergau bleibt aus allen Fahrtrichtungen möglich

Unfallursache nicht geklärt - technischer Defekt wird vermutet

Die Ursache des Unglücks war auch am Tag danach zunächst unklar. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter sagte dem Bayerischen Rundfunk allerdings, er gehe von einem technischen Defekt aus, weil es keinerlei Hinweise auf eine andere Ursache gebe. Es gab etwa 30 Verletzte, darunter mehrere Kinder. Einige Opfer erlitten schwerste Verletzungen und mussten notoperiert werden.

Das Unglück ereignete sich in Burgrain im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. © Josef Hornsteiner/Garmisch-Partenkirchner Tagblatt/dpa

Söder: "Es ist ein unfassbares Ereignis"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) äußerte sich zutiefst erschüttert zu dem Zugunglück. "Es ist ein unfassbares Ereignis", sagte Söder am Samstag bei einem Besuch am Unglücksort. "Wir hoffen sehr, dass es keine weiteren Todesfälle gibt." Ein solches Unglück sei immer ein Schock und ein "Stich ins Herz".

"Wir beten für diejenigen, die besonders betroffen sind und denken an die Angehörigen." Für die Verletzten erhoffe er rasche Genesung. Die Einsatzkräfte - darunter auch viele Ehrenamtliche - hätten Großartiges geleitet. Ihnen gebühre großer Dank. "Jetzt muss ermittelt werden, was die Ursache ist. Da sind die zuständigen Behörden dran."

Unglück auf den Tag genau 24 Jahre nach der Katastrophe von Eschede

Es sei zudem ein Zug gewesen, der für viele Schüler da war. "Man muss sich das jetzt so vorstellen: Es ist kurz vor den Ferien, im Zug ausgelassene Stimmung, in einer der schönsten Regionen, die Bayern ja hat - und dann passiert sowas und verändert möglicherweise ein Leben komplett."

Es war eines der schwersten Bahnunglücke der vergangenen Jahre in Deutschland. Auf den Tag genau vor 24 Jahren hatte sich der schlimmste Zugunfall in der deutschen Geschichte ereignet, als am 3. Juni 1998 der ICE "Wilhelm Conrad Röntgen" bei Tempo 200 auf der Fahrt von München nach Hamburg verunglückte. Bei der Katastrophe von Eschede starben 101 Menschen.

Die Deutsche Bahn richtete eine Hotline für Angehörige (Telefon 0800 3 111 111) ein. Auch die Polizei stellte eine zentrale Anlaufstelle für Vermisstenanfragen von Angehörigen sowie Hinweise bereit (Telefon 0800/ 7766350).

Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (Mitte, SPD) kommt zur Unglücksstelle, um sich vor Ort zu informieren. © Angelika Warmuth/dpa

Faeser besucht Ort des Zugunglücks

In ganz Deutschland löste der Unfall Entsetzen aus. Bundeskanzler Olaf Scholz und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sprachen den Angehörigen ihr Beileid aus. Scholz sprach von "erschütternden Nachrichten" und "bedrückenden Bildern" von der Unfallstelle.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) machte sich am Abend ein Bild von der Lage. "Ich bin zutiefst erschüttert", sagte die Ministerin. "Es ist eine furchtbare Katastrophe." Sie sei gekommen, um das tiefe Mitgefühl der Bundesregierung auszudrücken, sagte Faeser. Dieses gelte vor allem den Angehörigen, Familien und Freunden der Todesopfer.

Sie sei aber auch gekommen, um ihre Solidarität mit den Rettungskräften zu zeigen und den Verletzten ihren Genesungswünsche auszudrücken. Es seien 650 Einsatzkräfte vor Ort gewesen, die Großartiges geleistet hätten, sagte die Ministerin. Am Samstag waren neben Söder auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Bahnchef Richard Lutz am Unglücksort.