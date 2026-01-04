AZ-Plus

Zugunfall in Oberbayern: Regionalbahn kracht in Traktor

Ein Traktorfahrer übersieht in Oberbayern einen Zug am Bahnübergang. Der Zusammenstoß endet glimpflich.
AZ/dpa |
Nach dem Unfall ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.
Nach dem Unfall ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa
Saulgrub

An einem unbeschrankten Bahnübergang sind in Oberbayern ein Traktor und ein Regionalzug zusammengestoßen. Ein 33-Jähriger wollte mit dem Traktor die Gleise in Saulgrub queren und übersah Polizeiangaben zufolge den herannahenden Zug. Verletzte habe es bei dem Zusammenstoß am Samstagabend nicht gegeben. Laut einem Polizeisprecher befanden sich sechs Menschen in der Regionalbahn.

Die Bahnstrecke war nach dem Unfall laut Polizei für etwa zwei Stunden gesperrt. Den Schaden schätzten die Ermittler auf rund 75.000 Euro. Gegen den Traktorfahrer werde wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

