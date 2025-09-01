AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Zugtausch auf offener Strecke - so viele Fahrgäste betroffen

Zugtausch auf offener Strecke - so viele Fahrgäste betroffen

Wegen einer defekten Klimaanlage wird mitten auf der Strecke ein ICE evakuiert. Am Tag darauf nennen Bahn und Bundespolizei weitere Details.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Eine defekte Klimaanlage bremste einen ICE in Unterfranken in Fahrtrichtung Norden aus. (Symbolbild)
Eine defekte Klimaanlage bremste einen ICE in Unterfranken in Fahrtrichtung Norden aus. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Würzburg

Von der Evakuierung eines ICE auf offener Strecke in Unterfranken waren mehr als 350 Reisende betroffen. Das teilte die Bundespolizei mit. 

Am Sonntag konnte der Zug, der Richtung Fulda unterwegs war, nicht mehr weiterfahren. Der Grund: ein Defekt an der Klimaanlage. Am Betriebsbahnhof Rohrbach (Landkreis Main-Spessart) legte der ICE einen Nothalt ein, wie die Bundespolizei in Würzburg weiter mitteilte. Damit die 353 Fahrgäste weiterreisen konnte, wurde ein Ersatzzug angefordert - dafür wurde in Würzburg am Bahnhof ein ICE geräumt. 

Das Umsteigen der Fahrgäste aus dem gestrandeten Zug in Rohrbach verlief nach Angaben der Bahn und der Bundespolizei ohne Probleme. Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr halfen mit, so dass die Reisenden über Rettungsbrücken den Zug wechseln und ihre Reise fortsetzen konnten. 

Die Deutsche Bahn bat Fahrgäste um Verständnis für die Verzögerungen und entschuldigte sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten, wie ein Bahnsprecher sagte. Zudem gelten für Betroffene entsprechende Reiserechtsregelungen.

Der gestrandete ICE 704 sowie der danach geräumte ICE 502 waren den Angaben zufolge beide auf der Strecke zwischen München und Hamburg unterwegs.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.