Kurz vor dem Welttag des Gletschers endet auf der Zugspitze eine Ära - mit einer geplanten Sprengung: Der Plattlift auf dem Nördlichen Schneeferner wird abgebaut, weil das Eis dramatisch schwindet. Forscher warnen: Deutschlands letzte Gletscher könnten schon in wenigen Jahren vollständig verschwunden sein.

An diesem Samstag ist Welttag des Gletschers – und nur wenige Stunden vorher ging an der Zugspitze eine Ära zu Ende: Dort wurde der letzte auf einem Gletscher gebaute Lift in Deutschland abgebaut. Nach zwei Wintern Stillstand hat am Freitagnachmittag der Rückbau des Plattlifts auf dem Nördlichen Schneeferner begonnen.

"Wir sind sehr zufrieden", heißt es von der Zugspitzbahn

Nach Ende des Skibetriebs wurden mithilfe einer kleinen Sprengladung die Seile des Lifts durchtrennt. Die Stützen, die nur auf Eis standen, ohne Fundament im Boden, und nur durch die Seile aufrecht gehalten wurden, sollten daraufhin umstürzen. Bei einigen musste jedoch manuell nachgeholfen werden. "Wir sind mit dem Verlauf sehr zufrieden“, so die Sprecherin der Zugspitzbahn, Laura Schaper, zur AZ.

Weil sich das vermeintlich ewige Eis an Deutschlands höchstem Berg so massiv zurückzieht, war die Piste, vor allem aber der Ausstieg des 1967 eröffneten Schlepplifts extrem steil geworden. Was früher eine leichte – blau ausgezeichnete – Piste war, wurde zuletzt schwieriges Gelände, eine schwarze Piste. Mit dem Absenken des Bodens hingen zudem die Seile zu hoch.

Immer wieder hatte die Bayerische Zugspitzbahn gehofft, den Lift doch noch laufen lassen zu können, wenn viel Schnee das fehlende Eis etwas ausgleicht. Doch zuletzt war der Lift in der Saison 2023/2024 in Betrieb. Deshalb fiel schließlich die Entscheidung zum Abbau.

Die Reste des Gletschers Nördlicher Schneeferner auf dem Zugspitzplatt, in einigen Jahren teilweise bedeckt mit Altschnee, am 11.08.2021 (oben, l.), am 08.08.2022 (oben, r.), am 16.08.2023 (unten, l.), und am 25.07.2024 (unten, r.). Die letzten Gletscher Deutschlands schmelzen immer schneller. © Angelika Warmuth / dpa



Im Bereich der Lifttrasse habe der Gletscher sieben bis acht Meter in der Vertikalen eingebüßt, erläuterte dazu der Geograf Wilfried Hagg von der Hochschule München, der gerade mit dem Glaziologen Christoph Mayer von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (BAdW) neue Daten zu den vier letzten bayerischen Gletschern veröffentlicht hat. Der Schlepplift sei durch diese starke Absenkung der Eisoberfläche nicht mehr haltbar. Hagg: "Damit verliert Deutschland sein einziges Gletscher-Skigebiet.“

"Hier oben kann man den Gletschern beim Schmelzen zuschauen"

Der Plattlift war der dritte und letzte Lift im Gletscherbereich der Zugspitze, der verschwunden ist. Es gab früher noch einen Gletschersee-Schlepplift sowie einen Doppel-Sessellift beim ehemals fünften bayerischen Gletscher, dem Südlichen Schneeferner, der bereits 2022 seinen Status als Gletscher verloren hat.

"Hier oben kann man dem Gletscher beim Schmelzen zusehen. Das ist ein ernstes Thema“, sagt Zugspitzbahn-Sprecherin Laura Schaper.

Deutschlands letzte Gletscher schmelzen den Forschern zufolge insgesamt in Rekordgeschwindigkeit. Sie büßten innerhalb von nur zwei Jahren von 2023 bis 2025 mehr als ein Viertel ihrer Fläche ein. Eine Million Kubikmeter Eis gingen insgesamt verloren.

Im Laufe der 2030er Jahre wird es in Deutschland keine Gletscher mehr geben

Vom Blaueisgletscher und Watzmanngletscher in den Berchtesgadener Bergen gibt es nur noch klägliche Reste – auch sie könnten schon bald ihren Status als Gletscher verlieren.

Bis Ende des Jahrzehnts könnte der Nördliche Schneeferner betroffen sein. Am längsten wird sich absehbar der Höllentalferner im Zugspitzgebiet halten, er liegt eher schattig. Doch auch ihm gaben Wissenschaftler zuletzt nur noch maximal zehn Jahre. Deutschland wird damit voraussichtlich im Laufe der 2030er Jahren keinen einzigen Gletscher mehr haben.