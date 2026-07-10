Zugbegleiter schlägt Alarm: 41-Jähriger mit Softair-Waffe im Zug

Ein Mann mit einer Waffe sorgt für Aufruhr in einem Zug. Einem Zugbegleiter fällt der Gegenstand auf, die Polizei rückt an.

Ein Mann mit einer Pistole in einem Zug hat einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Zugbegleiter bemerkte die Waffe in einem Regionalexpress, der nach Amberg unterwegs war, und rief die Polizei, wie die Polizei mitteilte. Bei einem 41 Jahre alten Fahrgast fanden die Beamten demnach eine Softair-Pistole und ein gefülltes Magazin am Gürtel befestigt.

41-Jähriger soll unter Drogeneinfluss gestanden haben

Der Mann stand laut den Ermittlern unter Drogen. Er soll so berauscht gewesen sein, dass er keine Erklärung zu seinem Handeln abgeben konnte. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, so die Polizei. Gegen den 41-Jährigen wird nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.