Zug streift Lastwagen - Zehn Fahrgäste leicht verletzt

An einem Bahnübergang in Schwaben erfasst ein Zug einen Lastwagen. Zug und Lkw werden beschädigt - und es werden mehrere Menschen verletzt.

Beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein Teil des Zuges aus den Schienen gesprungen (Symbolbild).

Dillingen

Bei dem Zusammenstoß eines Zuges mit einem Lastwagen sind zehn Menschen leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei in der Nacht mit. Zunächst hatte es vonseiten der Integrierten Leitstelle Augsburg und dem Polizeipräsidium Schwaben Nord übereinstimmend geheißen, es seien keine Verletzten registriert worden.

Der Lastwagen hatte demnach einen Bahnübergang im Ortsteil Steinheim überquert. Dabei wurde er von einem Zug erfasst. Ein Teil des Zuges, das erste Drehkreuz des Triebwagens sprang daraufhin aus den Schienen, stürzte aber nicht um. Der Lastwagenfahrer blieb Polizeiangaben zufolge unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen habe der Lkw-Fahrer das Rotlicht oder den Zug übersehen. Weitere Details blieben zunächst offen. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn wollte sich zunächst nicht zu dem Unfall und dem Stand der Bergung äußern.