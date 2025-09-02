AZ-Plus

Zug springt wegen Schienenbruch kurzzeitig aus den Gleisen

Auf der Bahnstrecke zwischen Passau und Obertraubling springt ein Zug kurzzeitig aus den Gleisen. Die Bundespolizei geht von einem Schienenbruch aus.
Die Bundespolizei ermittelt wegen eines Schienenbruchs. (Symbolbild)
Die Bundespolizei ermittelt wegen eines Schienenbruchs. (Symbolbild)
Riekofen

Ein Schienenbruch hat bei Riekofen im Landkreis Regensburg einen Zwischenfall auf der Bahnstrecke zwischen Passau und Obertraubling ausgelöst. Nach Angaben der Bundespolizei sprang ein Zug beim Überfahren der beschädigten Schiene kurzzeitig aus den Gleisen, fiel jedoch unmittelbar wieder zurück.

Der Zug mit 25 Reisenden an Bord wurde nach dem Vorfall im Bahnhof Mangolding abgestellt. Die Fahrgäste blieben unverletzt, eine Person musste aufgrund psychischer Beschwerden kurzzeitig vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Reisenden setzten ihre Fahrt nach einer Evakuierung durch die Feuerwehr mit einem Ersatzzug zum Hauptbahnhof Regensburg fort.

Ein Bautrupp der Deutschen Bahn habe den Schaden beheben können. Als Ursache gilt nach aktuellem Ermittlungsstand Materialermüdung. Die Bundespolizei leitete ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Inwieweit ein Fehlverhalten vorliege, sei Gegenstand der Ermittlungen.

