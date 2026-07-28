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Mutter und Kleinkind verletzt: Zugkollision in Bayern

Unbeschrankte Bahnübergänge sind gefährlich. Im Landkreis Forchheim stieß ein Regionalzug im kleinen Örtchen Pretzfeld mit einem Auto zusammen. In dem Wagen saß auch ein einjähriges Kind.
AZ/dpa |
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Unbeschrankte Bahnübergänge sind sehr gefährlich - immer wieder kommt es hier zu schweren Unfällen. (Illustration)
Unbeschrankte Bahnübergänge sind sehr gefährlich - immer wieder kommt es hier zu schweren Unfällen. (Illustration) © Marcus Brandt/dpa
Pretzfeld

Ein einjähriges Kind und seine Mutter sind bei einem Unfall an einem Bahnübergang in Pretzfeld (Landkreis Forchheim) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war es gegen 15.20 Uhr an einem unbeschrankten Bahnübergang der Staatsstraße 2760 aus noch ungeklärter Ursache zu einer Kollision zwischen einem Regionalzug und dem Auto der 37-Jährigen gekommen.

Die eingleisige Zugstrecke musste in der Folge zwischenzeitlich gesperrt werden, die rund 60 Fahrgäste des Zuges hätten ihre Reise per Schienenersatzverkehr fortsetzen können. Die Mutter und ihr Kind wurden in ein Krankenhaus gebracht.

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