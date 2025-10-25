AZ-Plus
Zug im Allgäu entgleist – Strecke nur eingleisig befahrbar

Nach dem Zugunfall bei Grünenbach rollt der Verkehr wieder – aber nur auf einem Gleis. Wie lang das so bleibt, ist offen.
Der entgleiste Zug steht nahe einem Abhang.
Grünenbach

Nach der Entgleisung eines Regionalzugs im Allgäu ist die Strecke weiterhin nur eingleisig befahrbar. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn konnte nicht sagen, wann die Züge wieder auf beiden Gleisen zwischen Oberstaufen und Lindau fahren. Das eine Gleis war bereits nach der Bergung der Bahn bei Grünenbach (Landkreis Lindau) am Mittwoch wieder freigegeben worden.

Am Donnerstag war der Regionalexpress gegen einen umgestürzten Baum gefahren und entgleist. Die 20 Insassen blieben unversehrt. Glück im Unglück, denn laut der Bundespolizei hätte der Zug auch leicht in die Böschung kippen können. 

Den Schaden schätzen die Ermittler inzwischen auf 220.000 Euro. Das entgleiste Fahrzeug sei von einem Hilfszug mit Schienenkran geborgen worden.

