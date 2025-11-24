Zug entgleist – Bahnstrecke in beliebtem Urlaubsziel bleibt gesperrt

Im Ostallgäu springt ein Zug aus den Gleisen. Eine Weiche ist defekt, die Strecke wird gesperrt. Wie lange Reisende noch auf Schienenersatzverkehr angewiesen sein werden, ist ungewiss.

Nach einer Zugentgleisung bei Eisenberg (Landkreis Ostallgäu) ist die Bahnstrecke zwischen Marktoberdorf und Füssen weiterhin gesperrt. Eine Sprecherin der Bayerischen Regiobahn (BRB) konnte zunächst keine Angaben dazu machen, wie lange die Sperrung andauern werde. Der Zug sei geborgen, die Weiche allerdings defekt. Für Reisende sei ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden.

Warum der Zug am Samstag an der Weiche mit den ersten beiden Achsen aus den Gleisen gesprungen war, ist weiterhin unbekannt. Verletzt wurde bei dem Vorfall den Angaben nach niemand. Die Fahrgäste konnten ihre Reise mit Ersatzbussen fortsetzen. Betroffen sind die Bahnen 68 und 77 zwischen München und Füssen sowie Augsburg und Füssen.