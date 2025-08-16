Zu betrunken für den Heimflug
Mit fast drei Promille war ein spanischer Fluggast zu betrunken, um am Flughafen Memmingen seine Heimreise nach Spanien anzutreten. Der 62-Jährige wurde vom Flughafenpersonal von seinem Flug ausgeschlossen, wie die Polizei mitteilte.
Das sah der Mann nicht ein, er verhielt sich den Angaben zufolge aufbrausend und wurde durch die Polizei am Freitag in Gewahrsam genommen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab demnach einen Wert von knapp drei Promille.
