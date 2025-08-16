AZ-Plus

Zu betrunken für den Heimflug

Ein 62-Jähriger möchte in seine Heimat nach Spanien fliegen. Doch das Personal am Flughafen lässt ihn nicht in den Flieger steigen.
Weil er stark betrunken war, durfte ein 62-Jähriger nicht nach Hause fliegen. (Symbolbild)
Weil er stark betrunken war, durfte ein 62-Jähriger nicht nach Hause fliegen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa
Memmingen

Mit fast drei Promille war ein spanischer Fluggast zu betrunken, um am Flughafen Memmingen seine Heimreise nach Spanien anzutreten. Der 62-Jährige wurde vom Flughafenpersonal von seinem Flug ausgeschlossen, wie die Polizei mitteilte.

Das sah der Mann nicht ein, er verhielt sich den Angaben zufolge aufbrausend und wurde durch die Polizei am Freitag in Gewahrsam genommen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab demnach einen Wert von knapp drei Promille.

