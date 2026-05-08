Eine baldige Brückensanierung hätte die Pläne für das Fest in diesem Jahr durchkreuzen können – doch für alle Feierfreudigen gibt es gute Nachrichten.

Das Seefest in Tegernsee ist beliebt. Der Termin für 2026 steht fest.

Bis vor Kurzem war unklar, ob das beliebte Seefest in der Stadt Tegernsee heuer stattfinden kann. Denn die Stadt hatte – für viele Fans des Seefests überraschend – Anfang Februar darüber informiert, dass die in die Jahre gekommene Brücke über den Alpbach an der Bahnhofstraße im Ort voraussichtlich noch heuer saniert werden soll – und infolge der Baustelle das für den 28. Juli anberaumte Seefest in Tegernsee auszufallen droht (AZ berichtete).

Denn die Alpbachbrücke dient am Tag des Seefests normalerweise als wichtige Umleitungsstrecke. Doch inzwischen steht fest, dass die Sanierung der Brücke ins nächste Jahr verschoben werden soll – und somit das Seefest der Stadt Tegernsee rund um den Rathausplatz, die "Seeanlage Länd" und Teile des Kurgartens wie ursprünglich geplant in diesem Sommer stattfinden kann. Das bestätigte die Sprecherin der Tegernseer Tal Tourismus GmbH, Claudia Mach, auf Nachfrage der AZ.

Seefest in Tegernsee kann heuer stattfinden

Alle Fans des Tegernseer Seefests können demzufolge aufatmen. "Die Zitterpartie, verursacht durch die dringend nötige Sanierung der Alpbachbrücke, ist beendet, und somit kann das Seefest wie ursprünglich geplant am Dienstag, den 28. Juli, stattfinden", sagte sie.

Heuer hofft man auf stabiles Wetter beim Seefest. © DER Tegernsee, Thomas Plettenberg

Warum soll die Alpbachbrücke nun doch erst 2027 saniert werden? Zum Hintergrund: Schon 2025 war beschlossen worden, dass die in die Jahre gekommene Brücke saniert werden soll.

Brückensanierung wird verschoben

Die entsprechenden Planungen seien im vorigen Jahr beauftragt worden, hatte das Technische Referat der Stadt Tegernsee Anfang Februar 2026 mitgeteilt – die Planungen seien inzwischen beendet, und demnächst würden die Ausschreibungen für die Bauleistungen beziehungsweise die Umsetzungen der Maßnahme erfolgen, gab das Referat ebenfalls im Februar Auskunft.

Aber: Die Ausschreibung habe nicht zum gewünschten Ergebnis geführt, teilte das Technische Referat auf AZ-Anfrage am Donnerstag mit.



Daher werde die Ausschreibung "zum Ende des Jahres 2026 wiederholt – mit dem Ziel, die Baumaßnahme im Frühjahr 2027 beginnen zu lassen".

Rottach-Egern, Tegernsee und Bad Wiessee: Zeitplan für die Seefeste

Zurück zu den beliebten Seefesten rund um den Tegernsee und dem festgezurrten Zeitplan: Den Anfang macht dieses Jahr Rottach-Egern am 7. Juli (Verschiebetermin bei schlechtem Wetter: 8. oder 9. Juli), wie die Tegernseer Tal Tourismus GmbH mitteilt. Gefolgt vom Seefest in Tegernsee am 28. Juli (Verschiebetermin: 29. oder 30. Juli).

Den Abschluss macht das Seefest in Bad Wiessee am 14. August (Verschiebetermin: 15. oder 16. August). Beginn der Seefeste ist jeweils ab 16 Uhr.

Busse und Pendelschiff für die Anfahrt

Gut zu wissen, falls Besucher mit Bus und Pendelschiff anreisen wollen: Am Veranstaltungstag können ab 17 Uhr sowohl die Ringlinien des MVV als auch die südliche Rundfahrt der Schifffahrt kostenlos genutzt werden.

Zusätzlich verkehren weitere Schiffe um 20.30 Uhr, 21.30 Uhr, 22.30 Uhr, 23.30 Uhr und 0.30 Uhr. Ergänzend fahren beim Seefest in Rottach-Egern ein Expressbus um 22.35 Uhr (Seeforum – Bahnhof Tegernsee) sowie ein Sonderbus um 24 Uhr (ab Seeforum). In allen Orten stehen zudem bewachte Radlparkplätze (von 17 bis 24 Uhr) zur Verfügung.

Im Ortsbereich Bad Wiessee werden zusätzliche Parkplätze für Autos ausgewiesen. In allen Gemeinden gibt es außerdem eine zusätzliche Rundfahrt mit dem RVO um 23 Uhr und 24 Uhr um den See, wie die Tegernseer Tal Tourismus GmbH ebenfalls in ihrer Mitteilung schreibt. Aktuelle Infos zu den Seefesten und das Programm gibt es unter www.tegernsee.com/seefeste.