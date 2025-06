Zeugen verhindern Überfall in Supermarkt - Täter auf Flucht

Kurz vor Ladenschluss steht ein maskierter Mann vor der Kasse eines Supermarkts. Er hat eine Waffe in der Hand und fordert Bargeld. Was passiert dann?

Nürnberg

An einer Supermarktkasse in Nürnberg haben mehrere Menschen einen Überfall vereitelt. Der Täter ist nun ohne Beute auf der Flucht. Der maskierte Mann soll am Abend im Stadtteil St. Jobst mit einer Waffe eine Angestellte bedroht und Bargeld verlangt haben, wie die Polizei mitteilte. Als er an die Kasse gefasst habe, hätten mehrere umstehende Menschen ihn zunächst festgehalten, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann habe sich losreißen und flüchten können.

Eine sofort begonnene Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos. Die Ermittler bitten um Hinweise von Zeugen - und warnen: "Achtung: Der Täter könnte bewaffnet sein! Bei Antreffen bitte sofort den Polizeinotruf 110 wählen!". heißt es in der Mitteilung.

Der Mann soll demnach etwa 1,70 Meter groß, schlank und um die 30 Jahre alt sein. Er trug den Angaben zufolge einen schwarzen Kapuzenpullover mit Reißverschluss.

Die Polizisten bitten zudem einen männlichen Zeugen, der der Mitarbeiterin zu Hilfe kam und vor Eintreffen der Polizei den Supermarkt verlassen hatte, sich zu melden.