Zehn Verletzte nach Unfall auf A3 in Niederbayern

Rettungskräfte werden zu einem Unfall mit mehreren Autos auf der A3 gerufen. Unter den Verletzten sind nach ersten Angaben mehrere Kinder.
dpa
Der Verkehr wurde am Unfallort vorbei über den Standstreifen geleitet. (Symbolbild)
Der Verkehr wurde am Unfallort vorbei über den Standstreifen geleitet. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa
Hengersberg

Bei einem Unfall mit vier Autos auf der Autobahn 3 in Niederbayern sind nach ersten Angaben der Polizei zehn Menschen leicht verletzt worden. Darunter seien nach ersten Erkenntnissen fünf Kinder, teilten die Beamten mit. Nach derzeitigen Ermittlungen handle es sich um einen Auffahrunfall. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten, die laut Polizei anschließend in Krankenhäuser gebracht werden sollten. 

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 13.00 Uhr bei Hengersberg (Landkreis Deggendorf) in Fahrtrichtung Regensburg. Zwei Fahrspuren wurden gesperrt, der Verkehr auf dem Standstreifen am Unfallort vorbeigeleitet. Die Folge sei ein größerer Stau gewesen, teilte die Polizei mit. Wenig später waren beide Fahrspuren laut einem Polizeisprecher aber wieder freigegeben.

Nur etwa einen halben Kilometer entfernt kam es laut Polizei fast zeitlich zu einem weiteren Auffahrunfall mit zwei Autos. Verletzt wurde demnach dabei aber niemand.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

