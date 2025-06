Zehn Verletzte bei Unfall mit Bier-Bike

Auf einem Junggesellenabschied fährt die Partygesellschaft mit einem Bier-Bike. Dann verlieren sie die Kontrolle über das Gefährt.

Kaisheim

Ein Junggesellenabschied in Schwaben ist mit zehn Leichtverletzten geendet. Wie die Polizei mitteilte, feierte ein 26-Jähriger am Pfingstsonntag mit 13 Freunden. Sie waren mit einem sogenannten Bier-Bike – einem Gruppenfahrrad mit Bierzapfanlage – in Kaisheim (Landkreis Donau-Ries) unterwegs, als die Bremsen wegen Überlastung versagten. Das Bier-Bike kam den Angaben zufolge daraufhin in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Einige Mitfahrer konnten noch rechtzeitig von dem Gefährt springen, zehn Partygäste wurden jedoch durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt, hieß es. Sie wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Bier-Bikes war laut Polizei absolut fahrtüchtig. Ein Atemalkoholtest ergab keine Hinweise auf Alkoholkonsum.