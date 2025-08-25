AZ-Plus

Zehn Jahre nach Banküberfall: Mann stellt sich freiwillig

Fast ein Jahrzehnt wird nach einem Kriminellen gefahndet. Bis er dann am Sonntag selbst zur Polizei geht.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Gegen den Mann wurde nun Haftbefehl erlassen - unter anderem wegen räuberischer Erpressung. (Symbolfoto)
Gegen den Mann wurde nun Haftbefehl erlassen - unter anderem wegen räuberischer Erpressung. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Landsut

Zehn Jahre nach einem Banküberfall im niederbayerischen Landshut hat sich der Täter gestellt. Am Sonntag sei ein 58-Jähriger zur Polizeiinspektion Landshut gegangen und habe angegeben, für die Tat verantwortlich zu sein, teilte die Polizei mit.

Im Februar 2015 hatte ein Mann in einer Bank eine Kundin kurzzeitig als Geisel genommen, eine Schusswaffe vorgehalten und von einem Bankangestellten Geld gefordert. Anschließend sei er mit mehreren Tausend Euro geflüchtet. Der Täter konnte "trotz intensiver kriminalpolizeilicher Ermittlungen" nicht gefasst werden - bis jetzt. 

Gegen den Mann wurde nun Haftbefehl unter anderem wegen räuberischer Erpressung erlassen und er wurde ins Gefängnis eingeliefert.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.