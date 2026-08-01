Zaun unter Strom, umgekippter Maibaum: Die Bilanz des Unwetters in Bayern

Ein entwurzelter Baum setzt einen Zaun unter Strom, ein Maibaum kippt um und ein Haus wird vom Blitz getroffen. Was während des Unwetters im Süden und Osten Bayerns passierte.

Vilshofen - Am Abend und in der Nacht hat ein Unwetter für zahlreiche Einsätze im Süden und Osten Bayerns gesorgt. In Niederbayern erlitt eine Frau einen Stromschlag an einem Zaun. Ein Polizeisprecher sagte, dass ein entwurzelter Baum eine Hochspannungsleitung nach unten gedrückt habe. Dadurch habe die Leitung den Zaun eines Anwesens in Kröning (Landkreis Landshut) tangiert und unter Strom gesetzt. Als die Bewohnerin den Zaun berührte, habe sie einen Stromschlag erlitten und sich leicht verletzt.

In Niederbayern habe es am Abend unwetterbedingt rund 85 Einsätze gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei. Während des Gewitters traf ein Blitz den Dachvorsprung eines Hauses in Vilshofen (Landkreis Passau). Daraufhin sei die Fassade in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr löschte den Brand rechtzeitig, sodass es im Inneren des Wohnhauses keinen Schaden gab. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Anhänger kippt beim Abbiegen um

Auf den Straßen im Landkreis Passau kam es zu mehreren Unfällen, bei denen aber niemand verletzt wurde. Aufgrund von starkem Wind kippte im Landkreis Passau ein Traktoranhänger um, als der Fahrer des Gespanns in Eging am See abbiegen wollte. In Vilshofen sei ein Autofahrer aufgrund des Regens von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Ein weiterer Autofahrer fuhr mit seinem Wagen gegen einen Baum, der in Vilshofen auf die Straße gefallen war.

Maibaum fällt auf Wiese

In und um Augsburg gab es am Abend rund 130 Einsätze, wie die Feuerwehr mitteilte. Durch das Unwetter stürzen demnach mehrere Bäume um, Dächer wurden abgedeckt. Die herumfliegenden Dachteile trafen teils auf Autos.

Im oberbayerischen Altenmark an der Alz (Landkreis Traunstein) sei der Maibaum umgekippt, sagte ein Polizeisprecher. Der Baum sei auf eine Wiese gestürzt, Verletzte gebe es nicht. Dem Sprecher zufolge hagelte es, teils sammelte sich Regen auf der Straße. Größere Einsätze waren aber nicht bekannt.