Zahl der Grippefälle in Bayern geht deutlich zurück

Die Grippewelle in Bayern verliert spürbar an Dynamik: Die Zahl der Influenza-Fälle ist im Februar um fast zwei Drittel gesunken. Dennoch bleibt Vorsicht geboten - vor allem für zwei Gruppen.
AZ/dpa
Die Grippewelle in Bayern flacht ab. (Symbolbild)
Die Grippewelle in Bayern flacht ab. (Symbolbild)

München - Die diesjährige Grippewelle flacht in Bayern deutlich ab. Die neu gemeldeten Influenza-Fallzahlen lagen in der vergangenen Woche rund 31 Prozent unter denen der Vorwoche, wie das Gesundheitsministerium in München mitteilte. Im Laufe des Februars gingen die Zahlen gar um rund zwei Drittel zurück: Registrierte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in der letzten Februarwoche 1.127 neue Grippefälle, so waren es in der ersten Februarwoche noch 3.293 Fälle gewesen. 

Trotzdem sensibilisierte Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) dafür, dass die Grippewelle noch nicht ausgestanden sei. "Es ist deshalb weiterhin wichtig, sich und andere möglichst vor Ansteckungen zu schützen." Vor allem bei Älteren und Menschen mit chronischen Erkrankungen könnten Grippe-Erkrankungen zu Komplikationen führen. 

Saisonzahl ebenfalls gesunken

Üblicherweise beginnt die Grippezeit in der 40. Kalenderwoche, also Ende September/Anfang Oktober. Seither wurden in dieser Saison in Bayern 43.379 Influenza-Fälle registriert. Das sind 17.369 Fälle weniger als im gleichen Zeitraum der Vorsaison und entspricht einem Rückgang von knapp 29 Prozent, wie aus den Daten des Landesamtes hervorgeht. Der bisherige Höhepunkt der diesjährigen Welle war in der zweiten Januarwoche mit 4.389 Erkrankten.

