Wurst-Skandal: Der Fall Sieber aus Bayern nimmt kein Ende

Der Hersteller aus Geretsried rutschte vor neun Jahren in die Insolvenz – wegen des Funds von Listerien in der Ware. Oder haben auch die Warnungen der Behörden dazu beigetragen? Der Insolvenzverwalter verklagte daraufhin den Freistaat. Nun steht die nächste Runde vor Gericht an.

Ralf Müller | 28. Juli 2025 - 15:42 Uhr