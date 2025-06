Worauf Bahnreisende in Bayern zu Pfingsten achten sollten

In Bayern stehen die Pfingstferien an. Auf den Bahnstrecken wird viel los sein. Wo müssen Reisende mit Sperrungen und Verzögerungen rechnen?

München

Ferienzeit bedeutet immer auch volle Züge. Die gute Nachricht der Deutschen Bahn für alle Reisenden in den Pfingstferien: Zumindest im Fernverkehr in Bayern seien über Pfingsten keine Baustellen mit größeren Auswirkungen geplant, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit.

Besonders voll werde es in den Zügen der Deutschen Bahn zu Beginn am Pfingstwochenende und am Schluss der Ferien. Für den Fernverkehr empfiehlt die Sprecherin deshalb, entweder sehr spät oder sehr früh zu fahren, um günstigere Tickets und einen Sitzplatz in den Zügen zu bekommen.

Einschränkungen im Nahverkehr im Nordosten von Bayern

Auch im Nahverkehr rechnet die Bahn-Sprecherin in den Ferien mit vielen Reisenden. Besonders beliebt seien bei Ausflüglern die Strecken ins Werdenfelser Land und ins Allgäu.

Einschränkungen gibt es im Regionalverkehr auf der Bahnstrecke zwischen Regensburg und Hof: Dort finden vom 15. Juni bis voraussichtlich zum 22. August Bauarbeiten statt. Als Ersatz werde eine Busverbindung angeboten, teilte die Länderbahn mit. Die Strecke zwischen Regensburg und Schwandorf werde vollständig gesperrt. Zwischen Weiden und Hof sei die Strecke von Mitte Juni bis Mitte Juli nur eingleisig befahrbar.

Massiv beeinträchtigt ist in den Pfingstferien die S-Bahn in München am Ostbahnhof und auf der Stammstrecke. Dort geht ein neues elektronisches Stellwerk in Betrieb. Tageweise sind die Strecken rund um den Ostbahnhof nicht befahrbar.