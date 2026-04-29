Durchgehend Sonnenschein: So warm wird es am 1. Mai in Bayern

Am Tag der Arbeit arbeiten die meisten Menschen nicht. In diesem Jahr sind die Aussichten für Ausflüge, Biergartenbesuche und Kundgebungen der Gewerkschaften quasi perfekt.

Die Gipfel des Wettersteingebirges bei Garmisch-Partenkirchen sind noch verschneit, doch in den Tälern wird es bis Freitag zunehmend wärmer.

Bayern steht ein Maifeiertag wie aus dem Frühlings-Bilderbuch bevor. Der Deutsche Wetterdienst erwartet in den nächsten Tagen durchgehend Sonnenschein: heute zunächst noch recht windig und frischer, am Donnerstag frühlingshaft mild mit 16 bis 20 Grad in der Nordhälfte Bayerns. In der Südhälfte des Freistaats wird es am Donnerstag laut DWD zwar ebenso sonnig, aber weiterhin kühler und windiger sein - mit Höchstwerten zwischen 14 und 18 Grad.

Doch der 1. Mai soll am Freitag dann bayernweit beste Bedingungen sowohl für Wanderer, Spaziergänger und Biergartenbesucher als auch für die Teilnehmer der Gewerkschaftskundgebungen bringen: einen wolkenlosen Himmel und sehr warme Temperaturen bis zu 25 Grad in Franken und bis zu 22 Grad im Süden. Die Nächte allerdings bleiben weiterhin kühl bis kalt, und sogar Bodenfrost ist weiterhin möglich.